Оптична ілюзія: знайдіть кота серед хмарочосів за 8 секунд

Бачите кота? Малюнок: Reddit

Якщо вважаєте, що у вас ідеальний зір та високий IQ, спробуйте знайти гігантського кота, який ховається на цьому зображенні. На перший погляд, кота не видно.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Кіт та хмарочоси"

На картинці зображено купу високих хмарочосів, серед яких причаївся гігантський кіт.

Людина з чудовим зором зможе швидко відстежити масивну версію домашнього улюбленця та зловити його. Але для більшості це буде складно.

Котик зливається з картинкою, позаяк займає особливе положення на зображенні. Ви напевно змарнуєте час, витріщаючись на будівлі, гадаючи, що кіт просто прохолоджується на даху одного з хмарочосів, або він просто вийшов на прогулянку по підвіконню.

Багатьом не вдалося знайти кота через велику кількість відвертаючих чинників та вдало розташованого домашнього улюбленця.

Якщо ви все ще не можете знайти нахабного кота, ось важлива підказка: він обрав один з чотирьох кутів зображення, щоб сховатися. Тож шукайте його там.

Все ще не можете знайти кота? Не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

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