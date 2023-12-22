Оптическая иллюзия: найдите кота среди небоскребов за 8 секунд

Видите кота? Рисунок: Reddit

Если вы считаете, что у вас идеальное зрение и высокий IQ, попробуйте найти гигантского кота, который скрывается на этом изображении. На первый взгляд, кота не видно.

Головоломку предложила The Sun.

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На картинке изображена куча высоких небоскребов, среди которых притаился гигантский кот.

Человек с чудесным зрением сможет быстро отследить массивную версию домашнего питомца и поймать его. Но для большинства это будет трудно.

Котик сливается с картинкой, так как занимает особое положение на изображении. Вы наверняка потеряете время, таращась на здания, думая, что кот просто прохлаждается на крыше одного из небоскребов, или он просто вышел на прогулку по подоконнику.

Многим не удалось найти кота из-за большого количества отвлекающих факторов и удачно расположенного домашнего питомца.

Если вы все еще не можете найти наглого кота, вот важная подсказка: он выбрал один из четырех углов изображения, чтобы скрыться. Ищите его там.

Все еще не можете найти кота? Не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

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