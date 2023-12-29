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Только 15% людей могут решить эту головоломку за 9 секунд

29 декабря 2023 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка — найдите букву-самозванку за 9 секунд
Интересна оптическая головоломка на проверку наблюдательности. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Оптические иллюзии созданы для того, чтобы вы могли проверить, насколько вы внимательный и наблюдательный человек, умеющий замечать самые мелкие вещи. Чтобы хорошо провести свое время и проверить себя, предлагаем решить одну очень интересную и необычную оптическую головоломку.

Новини.LIVE предлагает проверить свою внимательность по интересной оптической головоломке.

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Оптическая головоломка на внимательность — найдите лишнюю букву на картинке

Перед вами представлена картинка, на которой изображено большое количество букв "В", повторяющихся в 12 столбцах. Казалось бы, ничего другого там нет, но это далеко не так, ведь на изображении спрятана буква "Б".

Сложностью этой головоломки является то, что далеко не сразу можно заметить другие буквы. Также вам не дается безлимитное время, ведь решить эту головоломку вам стоит всего за девять секунд. Поэтому уберите все лишнее у себя, установите таймер на девять секунд, настройте свое зрение и начинайте искать "букву-самозванку".

Смотрите очень внимательно, ведь лишняя буква спрятана и хорошо сливается с другими буквами "В". Именно это и усложняет задачку, ведь очень трудно сразу же отделить ее от кучи других. Это и есть главная хитрость этой оптической головоломки. Итак, желаем удачи.

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Если на таймере еще не прошло девять секунд, а вы уже справились с этой задачей, поздравляем, вы — очень внимательный и наблюдательный человек. Но в том случае, если вы не смогли найти лишнюю букву на картинке, не расстраивайтесь и смотрите подсказку.

Правильный ответ оптической головоломки

Пока вы искали лишнюю букву и настраивали свои глаза, она тихонько стояла в третьем столбике с конца. Внимательно посмотрите на обведенную частицу изображения и увидите, что среди 12 столбцов буквы "В" стоит одинокая буква "Б".

Результаты решения оптической головоломки
Результаты решения оптической головоломки. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали об интересной оптической головоломке, где нужно найти кота среди небоскребов.

Раньше мы рассказывали о праздничной оптической головоломке, где нужно найти Санту среди елок.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, где нужно найти три лица в магазине цветов.

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