Оптична ілюзія — відшукайте Санту серед машин за 1 хвилину

Святкова оптична ілюзія на уважність. Фото: jagranjosh

Новий рік і Різдво — це найголовніші свята року, тому важливо провести їх весело і атмосферно. Щоб розважитися у ці свята, пропонуємо вам вирішити одну цікаву головоломку, де потрібно відшукати річ, яку видно далеко не одразу.

Головоломку представили на jagranjosh.

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Оптична ілюзія — знайдіть Санту серед автомобілів

Перед вами представлено зображення на новорічну і різдвяну тематику, на якому є безліч автомобілів різного кольору та маленькі ялинки. Складністю цієї головоломки є те, що вам потрібно знайти на картинці серед машин і ялинок Санту.

До того ж, відшукати Санту серед інших деталей вам потрібно лише за одну хвилину. Щоб перевірити, наскільки ви уважна і спостереглива людина, відкладіть всі свої справи, налаштуйте свої оченята і починайте дивитися на зображення.

Щоб упростити свою задачу, поділіть цю картинку на декілька частин, а потім перегляньте кожен рядок і стовпець. Дивіться дуже уважно, адже Санта може бути схований у різних частинах зображення. Тож, бажаємо вам успіху.

Оптична ілюзія на перевірку уважності. Фото: jagranjosh

Якщо ви змогли вирішити цю головоломку за одну хвилину, вітаємо, ви — дуже спостережлива людина з гострим зором. Якщо вам не вдалося відшукати Санту серед великої кількості різних машинок і ялинок, не засмучуйтеся. Результати цієї оптичної головоломки ви можете прочитати нижче.

Результати оптичної ілюзії на уважність

Ретельно погляньте на картинку, а саме — на нижню ліву частину цього зображення. Налаштуйте оченята і добре погляньте на те, що заховано за двома ялинками. У цьому місці і захований Санта, якого ледь видно, що і є складністю цієї картинки.

Результати оптичної ілюзії. Фото: jagranjosh

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