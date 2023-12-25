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Праздничная оптическая иллюзия на Рождество — найдите Санту за 1 минуту

25 декабря 2023 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия — отыщите Санту среди машин за 1 минуту
Праздничная оптическая иллюзия на внимательность. Фото: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Новый год и Рождество — это самые главные праздники года, поэтому важно провести их весело и атмосферно. Чтобы развлечься в эти праздники, предлагаем вам решить одну интересную головоломку, где нужно отыскать вещь, которую видно далеко не сразу.

Головоломку представили на jagranjosh.

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Оптическая иллюзия — найдите Санту среди автомобилей

Перед вами представлено изображение на новогоднюю и рождественскую тематику, на котором есть множество автомобилей разного цвета и маленькие елки. Сложностью этой головоломки является то, что вам нужно найти на картинке среди машин и елок Санту.

К тому же, отыскать Санту среди других деталей вам нужно всего за одну минуту. Чтобы проверить, насколько вы внимательный и наблюдательный человек, отложите все свои дела, настройте свои глазки и начинайте смотреть на изображение.

Чтобы упростить свою задачу, разделите эту картинку на несколько частей, затем просмотрите каждую строку и столбец. Смотрите очень внимательно, ведь Санта может быть спрятан в разных частях изображения. Итак, желаем вам удачи.

Оптическая иллюзия на проверку внимательности
Оптическая иллюзия на проверку внимательности. Фото: jagranjosh

Если вы смогли решить эту головоломку за одну минуту, поздравляем, вы очень наблюдательный человек с острым зрением. Если вам не удалось найти Санту среди большого количества различных машинок и елок, не огорчайтесь. Результаты этой оптической головоломки можно прочитать ниже.

Результаты оптической иллюзии на внимательность

Тщательно взгляните на картинку, а именно — на нижнюю левую часть этого изображения. Настройте глазки и хорошо посмотрите на то, что спрятано за двумя елками. В этом месте и спрятан Санта, которого едва видно, что и является сложностью этой картинки.

Результаты оптической иллюзии
Результаты оптической иллюзии. Фото: jagranjosh

Напомним, мы писали об интересной оптической головоломке, где нужно найти курицу среди красных цветов.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке, где нужно отыскать воробья среди кроликов.

Также мы сообщали о головоломке, где нужно найти рыбку среди хлама.

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