Оптична ілюзія: є лише 10 секунд, щоб знайти пару конячок в лісі

В лісі загубилося двоє коней. Фото: Getty

Якщо ви любите тварин та обожнюєте оптичні ілюзії, ця головоломка для вас. Потрібно швидко розгледіти двох конячок в заростях.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Ліс густо зарослий кущами та деревами, тому тварин важко помітити.

Скільки часу вам знадобиться, щоб їх знайти?

Той, хто знайде їх всього за 10 секунд, не потребує допомоги з цією головоломкою.

Однак ті, кому вона здається складнішою, можуть застосувати кілька прийомів, які допоможуть розв'язати її.

Щоб помітити коней, варто звернути увагу на їхні характерні особливості:

світло-коричневий колір шерсті, який має виділятися серед зеленого листя;

довгі морди та загострені вуха тварин, які легше помітити.

Якщо це не допомогло, скористайтеся порадою: розділіть зображення на уявні частини однакового розміру. Потім уважно розгляньте кожну, щоб кожна деталь була помічена.

Все ще не можете знайти пару коней? Не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.