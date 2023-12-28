Оптическая иллюзия: есть всего 10 секунд, чтобы найти пару лошадок в лесу

В лесу потерялись две лошади. Фото: Getty

Если вы любите животных и обожаете оптические иллюзии, то эта головоломка для вас. Нужно быстро разглядеть двух лошадок в зарослях.

Головоломку предложила The Sun.

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Лес густо зарос кустарниками и деревьями, поэтому животных трудно заметить.

Сколько времени вам понадобится, чтобы найти их?

Тот, кто найдет их всего за 10 секунд, не нуждается в помощи с этой головоломкой.

Однако те, кому она кажется более сложной, могут применить несколько приемов, которые помогут ее решить.

Чтобы заметить лошадей, следует обратить внимание на их характерные особенности:

светло-коричневый цвет шерсти, который должен выделяться среди зеленых листьев;

длинные морды и заостренные уши животных, которые легче заметить.

Если это не помогло, воспользуйтесь советом: разделите изображение на воображаемые части одинакового размера. Затем внимательно рассмотрите каждую, чтобы все детали были замечены.

До сих пор не можете найти пару лошадей? Не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

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