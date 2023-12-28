Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Присоединитесь к группе избранных, которые нашли в лесу двух лошадей за 10 секунд arrow

Присоединитесь к группе избранных, которые нашли в лесу двух лошадей за 10 секунд

28 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: есть всего 10 секунд, чтобы найти пару лошадок в лесу
В лесу потерялись две лошади. Фото: Getty
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Если вы любите животных и обожаете оптические иллюзии, то эта головоломка для вас. Нужно быстро разглядеть двух лошадок в зарослях.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая иллюзия "Две лошадки"

Лес густо зарос кустарниками и деревьями, поэтому животных трудно заметить.

Сколько времени вам понадобится, чтобы найти их?

Тот, кто найдет их всего за 10 секунд, не нуждается в помощи с этой головоломкой.

Однако те, кому она кажется более сложной, могут применить несколько приемов, которые помогут ее решить.

Чтобы заметить лошадей, следует обратить внимание на их характерные особенности:

  • светло-коричневый цвет шерсти, который должен выделяться среди зеленых листьев;
  • длинные морды и заостренные уши животных, которые легче заметить.

Если это не помогло, воспользуйтесь советом: разделите изображение на воображаемые части одинакового размера. Затем внимательно рассмотрите каждую, чтобы все детали были замечены.

До сих пор не можете найти пару лошадей? Не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии – здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме