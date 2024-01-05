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Головоломка на рівень IQ — знайдіть хитрого горобця за 11 секунд

5 січня 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть горобця серед пташок за 11 секунд — оптична головоломка на рівень IQ
Зимова оптична головоломка на перевірку рівня IQ. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо вам сумно вдома, а надвір не хочете виходити через холод, пропонуємо вам гарно провести свій час. Можете зіграти в одну оптичну головоломку, де потрібно за короткий проміжок часу знайти дещо те, що одразу відшукати майже неможливо.

Новини.LIVE пропонує вирішити оптичну головоломку від сайту "УНІАН".

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Зимова оптична головоломка на рівень IQ — знайдіть горобця за 11 секунд

Оптичні головоломки створені для того, щоб весело провести час наодинці або ж у компанії друзів. На цей раз ми пропонуємо вам зіграти в зимову головоломку, на якій потрібно відшукати заховану маленьку пташку, яка причаїлася серед інших.

Перед вами представлена одна фотографія, на якій є велика кількість качок і голубів різних відтінків. Всі вони гуляють біля замерзлої річки на снігу взимку, а деякі трохи злетіли звідти. Втім, не лише голуби з качками знаходяться на цьому знімку.

Там ще є маленький горобець, який заховався серед купи цих пташок, його вам і потрібно знайти. Але є певна складність — відшукати маленьку пташку потрібно не більше, ніж за 11 секунд. Якщо ви хочете перевірити свій рівень IQ, радимо вам вирішити цю головоломку.

Тож, приберіть від себе все зайве, відкладіть всі свої справи, встановіть таймер, налаштуйте свої очі та починайте роздивлятися кожну деталь на цій фотографії. Уважно погляньте на кожну пташку, яка знаходиться на цій світлині. Бажаємо успіхів.

Оптическая головоломка на уровень IQ
Оптична головоломка на рівень IQ. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося вирішити цю оптичну головоломку, це означає, що ви маєте високий коефіцієнт інтелекту. Але, якщо вам не вдалося знайти маленького горобця серед пташок, – це не означає, що рівень вашого IQ — занадто низький. Пропонуємо подивитися на правильну відповідь.

Правильна відповідь на оптичну головоломку

Уважно подивіться вдалечінь на центр фотографії, а саме — на качку коричневого відтінку. Саме за нею заховався хитрий маленький горобець, якого знайти одразу дуже важко.

Правильный ответ на головоломку
Правильна відповідь на головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про інтелектуальну головоломку, де потрібно знайти зайву літеру. 

Раніше ми розповідали про цікаву оптичну головоломку, де потрібно відшукати 22 об’єкти за 30 секунд. 

Також ми повідомляли про зимову головоломку, де необхідно знайти декілька відмінностей.

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