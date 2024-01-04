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Інтелектуальне випробування — знайдіть 22 об'єкти за 30 секунд

4 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть 22 об'єкти заховані в малюнку за 30 секунд
Відшукайте 22 об'єкти, заховані на зимовій картині. Малюнок: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Новий виклик змусив усіх інтернет-гравців чухати потилиці. Зможете знайти всі 22 об'єкти, що ховаються в цій оптичній ілюзії?

Головоломку запропонувала The Sun.

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Поки фігуристи вимальовують на льоду візерунки, ці 22 предмети заховані у всіх на виду.

  1. Санчата.
  2. Сова.
  3. Будинок.
  4. Око.
  5. Квітка.
  6. Дерево у вікні.
  7. Кружка.
  8. Повітряний змій.
  9. Морква.
  10. Людина.
  11. Капелюх.
  12. Метелик.
  13. Журнал.
  14. Рука.
  15. Равлик.
  16. Зірка.
  17. Два сердечка.
  18. Сердечко.
  19. Сонечко.
  20. Трилиста конюшина.
  21. Подарунок.
  22. Книга.

Джо Ана, яка мешкає в Литві, розробила цей челендж як нагадування про всі соціальні активності, якими можна насолоджуватися в цьому сезоні.

Помітивши сову, ви відчуваєте, що вам пощастило, проте не всі предмети так легко знайти.

Лише найкмітливіші можуть знайти всі 22 заховані предмети за 30 секунд або навіть менше.

Скільки предметів ви вже знайшли?

Морквина, швидше за все, привертає увагу на жіночій спідниці, а око, здається, дивиться прямо на вас.

Але менші об'єкти дуже важко знайти.

Підказка: придивіться до візерунків на льоду.

Якщо ви не можете всі предмети, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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