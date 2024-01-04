Оптическая головоломка: найдите 22 объекта спрятанные в картинке за 30 секунд

Отыщите 22 объекта, спрятанные на зимней картине. Рисунок: Shutterstock

Новый вызов заставил всех интернет-игроков чесать затылки. Сможете найти все 22 объекта, скрывающиеся в этой оптической иллюзии?

Головоломку предложила The Sun.

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Пока фигуристы вырисовывают на льду узоры, эти 22 предмета спрятаны у всех на виду.

Санки. Сова. Дом. Глаз. Цветок. Дерево в открывшемся окне. Кружка. Воздушный змей. Морковь. Человек. Шляпа. Бабочка. Журнал. Рука. Улитка. Звезда. Два сердечка. Сердечко. Божья коровка. Трехлистный клевер. Подарок. Книга.

Джо Ана, проживающая в Литве, разработала этот челлендж как напоминание о всех социальных активностях, которыми можно наслаждаться в этом сезоне.

Заметив сову, вы чувствуете, что вам повезло, но все предметы так легко найти.

Только самые сообразительные могут найти все 22 спрятанных предмета за 30 секунд или даже меньше.

Сколько предметов вы нашли?

Морковка, скорее всего, привлекает внимание на женской юбке, а глаз, кажется, смотрит прямо на вас.

Но меньшие объекты очень тяжело найти.

Подсказка: присмотритесь к узорам на льду.

Если вы не можете найти все предметы, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

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