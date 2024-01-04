Цікава оптична головоломка — знайдіть сову серед купи пташок за 9 секунд

Цікава оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

У цьому світі є велика кількість людей, які себе недооцінюють і не знають, що можуть бути справжніми геніями. Щоб перевірити себе, зіграйте в одну дуже цікаву головоломку, де потрібно знайти дещо серед купи пташок на зображенні.

Новини.LIVE представляє цікаву оптичну головоломку на уважність.

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Цікава оптична головоломка — знайдіть сову серед купи пташок за дев’ять секунд

Перед вами представлена одна фотографія, на якій є дуже велика кількість маленьких і великих пташок. Але не тільки пташки знаходяться на цій світлині, а дещо ще. Погляньте на знімок і знайдіть там маленьку сову серед пташок.

Але складністю цієї оптичної головоломки є той факт, що вирішити її потрібно лише за дев’ять секунд. Якщо вам це вдасться зробити, це означає, що ви є справжнім генієм, який здатний розгледіти найдрібніші речі на фотографії.

Тож, відкладіть всі свої справи, поставте таймер, налаштуйте свої очі та починайте роздивлятися кожну деталь. Зверніть увагу на кожну частинку цієї фотографії, адже сова може дуже хитро заховатися, тому знайти її майже неможливо одразу.

Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Втім, якщо вам вдалося відшукати сову серед пташок, ви можете сміливо називати себе справжнім генієм. Але, якщо ви не вирішили цю головоломку, а на таймері вже закінчився час, не засмучуйтеся і погляньте на правильну відповідь.

Правильна відповідь на оптичну головоломку

Уважно подивіться на картинку, а саме — на нижню половину цього зображення. Зверніть увагу на центр картинки, де тільки-но злетіли пташки. Саме там захована маленька сова, яка повторює рухи за купою пташок.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

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