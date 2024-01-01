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Тільки логічні люди можуть вирішити цю головоломку за 9 секунд

1 січня 2024 15:21
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
А чи зможете ви знайти наречену чоловіка за 9 секунд — цікава головоломка
Головоломка на перевірку аналітичних здібностей. Фото: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви хочете перевірити свою уважність і логічне мислення, можете вирішити одну дуже цікаву головоломку. За декілька секунд вам потрібно визначити, хто з дівчат у черзі є нареченою чоловіка за столом, тому вмикайте логіку і починайте думати.

Головоломку розмістили на сайті JagranJosh.

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Головоломка на логіку — знайдіть закохану пару за дев’ять секунд

Перед вами представлене яскраве зображення, де дія відбувається у будь-якому кабінеті. На картинці зображений чоловік за столом і три жінки, які стоять до нього в черзі. Чоловік приймає якісь папери, а першою у черзі стоїть, судячи із вбрання, лікарка.

Вам потрібно зрозуміти, яка з цих жінок є нареченою цього чоловіка в кабінеті. Дивіться уважно, адже деталь може бути не такою очевидною на перший погляд. Ретельно дивіться на різних жінок і на чоловіка, який також зображений на картинці.

Тож, приберіть зайві речі, які можуть відволікати, відкладіть всі свої справи, встановіть таймер на дев’ять секунд і налаштуйте свої очі. Уважно подивіться на деталі, використовуючи власне логічне мислення, щоб його перевірити.

Интересная головоломка на аналитические способности
Цікава головоломка на аналітичні здібності. Фото: Bright Side

Якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, це означає, що ви маєте високий рівень аналітичних здібностей і гарну логіку. Але якщо вам не вдалося знайти наречену чоловіка на картинці, не засмучуйтеся, а пробуйте ще раз.

А поки ми даємо підказку і розповідаємо, за якою деталлю можна визначити, яка жінка є парою для чоловіка.

Рішення головоломки на аналітичні здібності

Зверніть увагу на аксесуари, які мають зображені на картинці люди. Зокрема, уважно подивіться на праву руку чоловіка, на якій одягнута зелена резинка. Також подивіться і на жінку, яка стоїть останньою у черзі до чоловіка.

Розглянувши її резинку на волоссі, можна побачити, що вона схожа на ту, яку має на руці чоловік. Саме за цією деталлю і можна дізнатися, яка жінка є нареченою чоловіка.

Результаты решения головоломки на логику
Результати вирішення головоломки на логіку. Фото: Bright Side

Нагадаємо, ми писали про цікаву головоломку, де потрібно знайти маленьку черепаху серед безлічі рибок. 

Раніше ми розповідали про веселу головоломку, де треба відшукати сніжинку серед ведмедів. 

Також ми повідомляли про святкову головоломку, де потрібно знайти відмінності.

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