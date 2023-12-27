Цікава оптична головоломку — знайдіть черепаху серед рибок за 11 секунд

Цікава головоломка на перевірку уважності. Фото: УНІАН

Кожна людина по-своєму унікальна і вміє бачити речі не так, як їх бачать інші. Щоб перевірити рівень своєї спостережливості та уважності, можна вирішити цікаву головоломку, де потрібно відшукати дещо не таке помітне на перший погляд за певний проміжок часу.

Новини.LIVE пропонує вирішити оптичну головоломку на уважність за 11 секунд.

Читайте також:

Яскрава головоломка — знайдіть черепаху серед рибок за 11 секунд

Перед вами представлена світлина, на якій є велика кількість рибок в акваріумі. Але на ній вам варто знайти не рибок, а маленьку черепаху, яка заховалася серед них. Але будьте уважні, адже ця маленька тваринка може злитися з чимось, що розташоване поруч із нею.

Складністю цієї оптичної головоломки є те, що відшукати черепаху потрібно не більше, ніж за 11 секунд. Тож, відкладайте всі свої справи, налаштовуйте свої очі і ретельно передивляйтеся кожну частину цієї фотографії.

Не забудьте встановити таймер на 11 секунд на будь-якому пристрої, який знаходиться біля вас. Саме за цей проміжок часу можна точно перевірити, наскільки ви уважна та спостережлива людина, яка вміє бачити неочевидні речі перед собою.

Яскрава головоломка, де потрібно знайти черепаху серед рибок. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося знайти черепаху серед купи рибок в акваріумі, вітаємо, ви — уважна людина. Але, якщо ви не змогли впоратися з цією головоломкою, не засмучуйтеся і подивіться на результати, які представлені нижче.

Результати головоломки на уважність

Якщо вам цікаво, де ж від вас "заховалася" хитра черепашка, ретельно подивіться на центр фотографії. Бачите перед собою декілька рибок різного кольору, які розташовані одна під одною? Так ось, саме за ними і плаває маленька черепаха.

Результати оптичної головоломки на уважність. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про цікаву зимову головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей.

Раніше ми розповідали про оптичну головоломку, де треба відшукати заховану курку серед квітів.

Також ми повідомляли про святкову головоломку, де потрібно знайти маленьку рибку серед ведмедів.