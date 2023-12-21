Різдвяна оптична головоломка на уважність — знайдіть 5 відмінностей за 9 секунд

Святкова оптична головоломка "Знайди відмінності". Фото: Play Minesweeper

Психологи кажуть, що оптичні головоломки дуже гарно розвивають зорову пам’ять, покращують рівень пильності та уваги, а також приводять до ладу нервову систему людини. Тому є дуже цікава святкова головоломка, де можна перевірити свою спостережливість та уважність.

Святковий тест приготував сайт Daily Express.

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За словами психологів, такі завдання, які тренують ваш мозок, дуже підходять для того, щоб покращити свою пам’ять і увагу. Не варто також ігнорувати і той факт, що за допомогою таких тестів можна гарно відволіктися і змусити свій мозок працювати інакше.

Також такі головоломки дають можливість гарно провести час самому або у компанії друзів. Тож, влаштовуйтеся зручніше і гайда вирішувати оптичну головоломку.

Оптична головоломка на уважність — знайдіть п’ять відмінностей

Перед вами дві картинки, на яких зображений гарно прикрашений до свята будинок. Здавалося б, ці картинки ідентичні, але ж ні, між ними є певні відмінності. Вам, власне, і потрібно знайти, чим перше зображення відрізняється від іншого.

Тож, знайдіть п’ять відмінностей за дев’ять секунд або ж навіть за менший проміжок часу. Автори тесту вважають, що в тих, хто зможе вирішити це завдання, ідеальний зір. Тому встановлюйте таймер на дев’ять секунд, відкладіть всі справи, зосередьтеся на картинках і ретельно подивіться на кожну деталь.

"Це не тільки супершвидкий спосіб створити святковий настрій цього року, а й чудовий спосіб приділити кілька хвилин відпочинку. Ця гра — ідеальне поєднання святкових веселощів та уважної гри", — каже один з авторів цієї головоломки.

Якщо вам не вдалося знайти відмінності за дев’ять секунд, не засмучуйтеся. Прочитайте результати нижче і зверніть увагу на частинки, які обведені червоним.

Результати святкової оптичної головоломки

Спочатку зверніть увагу на свічник, а саме — на його зовнішній вигляд, потім переведіть свої очі на іграшку біля каміну, яка дещо відрізняється на другій картинці. Після цього подивіться на святковий вінок над каміном, на колір новорічного або різдвяного чобітка та на іграшку на ялинці.

Результати святкової оптичної головоломки. Фото: Play Minesweeper

Нагадаємо, ми писали про веселу оптичну головоломку, де потрібно знайти маленьку рибку.

Раніше ми розповідали про оптичну головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей між картинками.

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, де треба відшукати дві однакові сніжинки.