Рождественская оптическая головоломка на внимательность — найдите 5 отличий за 9 секунд

Праздничная оптическая головоломка "Найди отличия". Фото: Play Minesweeper

Психологи говорят, что оптические головоломки очень хорошо развивают зрительную память, улучшают уровень бдительности и внимания, а также приводят в порядок нервную систему человека. Поэтому есть очень интересная праздничная головоломка, где можно проверить свою наблюдательность и внимательность.

Праздничный тест приготовил сайт Daily Express.

Читайте также:

По словам психологов, такие задачи, тренирующие ваш мозг, очень подходят для того, чтобы улучшить свою память и внимание. Не стоит также игнорировать и тот факт, что с помощью таких тестов можно отвлечься и заставить свой мозг работать иначе.

Также такие головоломки дают возможность хорошо провести время самому или в компании друзей. Итак, устраивайтесь удобнее и давайте решать оптическую головоломку.

Оптическая головоломка на внимательность — найдите пять отличий

Перед вами две картинки, на которых изображен красиво украшенный к празднику дом. Казалось бы, эти картинки идентичны, но нет, между ними есть определенные отличия. Вам, собственно, и нужно найти, чем первое изображение отличается от другого.

Итак, найдите пять отличий за девять секунд или даже за меньший промежуток времени. Авторы теста считают, что у тех, кто сможет решить эту задачу, идеальное зрение. Поэтому устанавливайте таймер на девять секунд, отложите все дела, сосредоточьтесь на картинках и внимательно посмотрите на каждую деталь.

"Это не только супербыстрый способ создать праздничное настроение в этом году, но и отличный способ уделить несколько минут отдыха. Эта игра — идеальное сочетание праздничного веселья и внимательной игры", — говорит один из авторов этой головоломки.

Если вам не удалось найти отличия за девять секунд, не огорчайтесь. Прочтите результаты ниже и обратите внимание на частицы, обведенные красным.

Результаты праздничной оптической головоломки

Сначала обратите внимание на подсвечник, а именно — на его внешний вид, затем переведите свои глаза на игрушку у камина, которая несколько отличается на второй картинке. После этого посмотрите на праздничный венок над камином, цвет новогоднего или рождественского сапога и игрушку на елке.

Результаты праздничной оптической головоломки. Фото: Play Minesweeper

Напомним, мы писали о веселой оптической головоломке, где нужно найти маленькую рыбку.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке, где нужно найти несколько отличий между картинками.

Также мы сообщали об оптической головоломке, где нужно найти две одинаковые снежинки.