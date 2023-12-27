Интересная оптическая головоломка — найдите черепаху среди рыбок за 11 секунд

Занимательная головоломка на проверку внимательности. Фото: УНИАН

Каждый человек по-своему уникален и умеет видеть вещи не так, как их видят другие. Чтобы проверить уровень своей наблюдательности и внимательности, можно решить интересную головоломку, где нужно отыскать что-то не такое заметное на первый взгляд за определенный промежуток времени.

Новини.LIVE предлагает решить оптическую головоломку на внимательность за 11 секунд.

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Яркая головоломка — найдите черепаху среди рыбок за 11 секунд

Перед вами представлена фотография, на которой есть большое количество рыбок в аквариуме. Но на ней вам стоит найти не рыбок, а скрывшуюся среди них маленькую черепаху. Но будьте внимательны, ведь это маленькое животное может слиться с чем-то, что расположено рядом с ним.

Сложностью этой оптической головоломки является то, что отыскать черепаху нужно не больше, чем за 11 секунд. Итак, откладывайте все свои дела, настраивайте свои глаза и тщательно просматривайте каждую часть этой фотографии.

Не забудьте установить таймер на 11 секунд на любом устройстве, которое находится возле вас. Именно за этот промежуток времени можно точно проверить, насколько вы внимательный и наблюдательный человек, умеющий видеть неочевидные вещи перед собой.

Яркая головоломка, где нужно найти черепаху среди рыбок. Фото: УНИАН

Если вам удалось найти черепаху среди кучи рыбок в аквариуме, поздравляем, вы — внимательный человек. Но если вы не смогли справиться с этой головоломкой, не огорчайтесь и посмотрите на результаты, которые представлены ниже.

Результаты головоломки на внимательность

Если вам интересно, где же от вас "спряталась" хитрая черепаха, тщательно посмотрите на центр фотографии. Видите перед собой несколько рыбок разного цвета, которые расположены одна под другой? Так вот, именно за ними и плавает маленькая черепаха.

Результаты оптической головоломки на внимательность. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали об интересной зимней головоломке, где нужно найти несколько отличий.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке, где нужно отыскать спрятанную курицу среди цветов.

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