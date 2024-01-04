Интересная оптическая головоломка — найдите сову среди кучи птиц за 9 секунд

Интересная оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

В этом мире есть большое количество людей, которые недооценивают себя и не знают, что могут быть настоящими гениями. Чтобы проверить себя, сыграйте в одну очень интересную головоломку, где нужно найти кое-что среди кучи птичек на изображении.

Новини.LIVE представляет интересную оптическую головоломку на внимательность.

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Интересная оптическая головоломка — найдите сову среди кучи птиц за девять секунд

Перед вами представлена одна фотография, на которой есть очень большое количество маленьких и больших птичек. Но не только птички находятся на этой фотографии, а кое-что еще. Взгляните на снимок и найдите там маленькую сову среди птичек.

Но сложностью этой оптической головоломки является тот факт, что решить ее нужно всего за девять секунд. Если вам это удастся сделать, это означает, что вы являетесь настоящим гением, который способен рассмотреть мельчайшие вещи на фотографии.

Отложите все свои дела, поставьте таймер, настройте свои глаза и начинайте рассматривать каждую деталь. Обратите внимание на каждую часть этой фотографии, ведь сова может очень хитро спрятаться, поэтому найти ее почти невозможно сразу.

Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Впрочем, если вам удалось найти сову среди птиц, вы можете смело называть себя настоящим гением. Но, если вы не решили эту головоломку, а на таймере уже истекло время, не огорчайтесь и взгляните на правильный ответ.

Правильный ответ на оптическую головоломку

Внимательно посмотрите на картинку, а именно на нижнюю половину этого изображения. Обратите внимание на центр картинки, где только взлетели птички. Там спрятана маленькая сова, которая повторяет движения за кучей птичек.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

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