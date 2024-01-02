Оптична головоломка: лише один сніговик зроблений ідеально, але де він

Знайдіть готового сніговика. Малюнок: Casinos.win

В цій оптичній головоломці повно сніговиків, але лише один має два ока, дві руки, морквяний ніс і три ґудзики на животі. Знайдіть його за 20 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Сніговик"

На малюнку зображено купа сніговиків різних розмірів. У більшості з цих персонажів не вистачає кількох характерних деталей, наприклад, ґудзика або руки.

Один сніговик в цій головоломці, створеній Casions.win, є ідеальним сніговим витвором, позаяк він має усі потрібні елементи.

У середньому людині потрібно близько 45 секунд, щоб знайти правильного персонажа, але чи зможете ви зробити це за менший час?

Підказка: розбийте сцену на частини та роздивляйтеся ділянки по черзі.

Якщо вам потрібна друга підказка, то зосередьтеся на верхньому лівому куті зображення.

Якщо ви не змогли знайти ідеального сніговика, не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували не менш веселі головоломки — тут і тут.