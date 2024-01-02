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Среди кучи кое-как сделанных снеговиков идеален только один — где он

2 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только один снеговик сделан идеально, но где он
Найдите готового снеговика. Рисунок: Casinos.win
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этой оптической головоломке полно снеговиков, но только один имеет два глаза, две руки, морковный нос и три пуговицы на животе. Найдите его через 20 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Снеговик"

На рисунке изображена куча снеговиков разных размеров. У большинства этих персонажей не хватает нескольких характерных деталей, например, пуговицы или руки.

Один снеговик в этой головоломке, созданной Casions.win, является идеальным снежным произведением, поскольку у него есть все нужные элементы.

В среднем человеку нужно около 45 секунд, чтобы найти правильного персонажа, но сможете ли вы сделать это за меньшее время?

Подсказка: разбейте сцену на части и просматривайте участки поочередно.

Если вам нужна вторая подсказка, то сосредоточьтесь на верхнем левом углу изображения.

Если вы не смогли найти идеального снеговика, не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали не менее веселые головоломки — здесь и здесь.

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