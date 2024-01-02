Оптическая головоломка: только один снеговик сделан идеально, но где он

Найдите готового снеговика. Рисунок: Casinos.win

В этой оптической головоломке полно снеговиков, но только один имеет два глаза, две руки, морковный нос и три пуговицы на животе. Найдите его через 20 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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На рисунке изображена куча снеговиков разных размеров. У большинства этих персонажей не хватает нескольких характерных деталей, например, пуговицы или руки.

Один снеговик в этой головоломке, созданной Casions.win, является идеальным снежным произведением, поскольку у него есть все нужные элементы.

В среднем человеку нужно около 45 секунд, чтобы найти правильного персонажа, но сможете ли вы сделать это за меньшее время?

Подсказка: разбейте сцену на части и просматривайте участки поочередно.

Если вам нужна вторая подсказка, то сосредоточьтесь на верхнем левом углу изображения.

Если вы не смогли найти идеального снеговика, не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.

Правильный ответ

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