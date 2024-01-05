Найдите воробья среди птиц за 11 секунд — оптическая головоломка на уровень IQ

Зимняя оптическая головоломка для проверки уровня IQ. Фото: УНИАН

Если вам грустно дома, а на улицу не хотите выходить из-за холода, предлагаем вам хорошо провести свое время. Можете сыграть в одну оптическую головоломку, где нужно за короткий промежуток времени найти кое-что, что сразу отыскать почти невозможно.

Новини.LIVE предлагает решить оптическую головоломку от сайта "УНИАН".

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Зимняя оптическая головоломка на уровень IQ — найдите воробья за 11 секунд

Оптические головоломки созданы для того, чтобы весело провести время наедине или в компании друзей. В этот раз мы предлагаем вам сыграть в зимнюю головоломку, на которой нужно отыскать спрятанную маленькую птичку, которая притаилась среди других.

Перед вами представлена одна фотография, на которой есть большое количество уток и голубей разных оттенков. Все они гуляют возле замерзшей реки на снегу зимой, а некоторые взлетели оттуда. Впрочем, не только голуби с утками находятся на этом снимке.

Там еще есть маленький воробей, спрятавшийся среди кучи этих птичек, его вам и нужно найти. Но есть определенная сложность — отыскать маленькую птичку нужно не больше, чем за 11 секунд. Если вы хотите проверить свой уровень IQ, рекомендуем вам решить эту головоломку.

Итак, уберите от себя все лишнее, отложите все свои дела, установите таймер, настройте свои глаза и начинайте рассматривать каждую деталь на этой фотографии. Внимательно посмотрите на каждую птицу, которая находится на этой фотографии. Желаем удачи.

Оптическая головоломка на уровень IQ. Фото: УНИАН

Если вам удалось решить эту оптическую головоломку, это означает, что у вас высокий коэффициент интеллекта. Но, если вам не удалось найти маленького воробья среди птичек, это не значит, что уровень вашего IQ — слишком низкий. Предлагаем посмотреть на правильный ответ.

Правильный ответ на оптическую головоломку

Внимательно посмотрите вдаль на центр фотографии, а именно — на утку коричневого оттенка. Именно за ней спрятался хитрый маленький воробей, которого найти очень трудно.

Правильный ответ на головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали об интеллектуальной головоломке, где нужно найти лишнюю букву.

Раньше мы рассказывали об интересной оптической головоломке, где нужно отыскать 22 объекта за 30 секунд.

Также мы сообщали о зимней головоломке, где необходимо найти несколько отличий.