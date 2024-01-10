Кто из этих мужчин является владельцем собаки — проверьте уровень IQ за 11 секунд

Головоломка, в которой можно проверить уровень IQ. Фото: Bright Side

Если у вас есть большое желание проверить свой уровень интеллекта и весело провести время дома, когда на улице очень холодно, можете решить одну интересную головоломку. Если вам удастся это сделать за определенный промежуток времени, это означает, что вы очень умный человек.

Новини.LIVE предлагает решить интересную головоломку на проверку интеллекта.

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Есть много головоломок, с помощью которых можно проверить свой уровень IQ. Эта головоломка поможет узнать, имеете ли вы хорошо развитый интеллект и умеете ли вы им пользоваться, когда речь идет о решении задачек.

Головоломка на уровень IQ — кто является владельцем собаки

Перед вами представлена фотография, на которой в одном заведении сидят сразу три мужчины. Один сидит слева у входа, что-то ест и разговаривает по телефону. В это время другой, который сидит посередине, печатает что-то в ноутбуке. На рисунке также есть и третий мужчина, который употребляет напиток в стакане и читает книгу.

В этот момент за дверью на входе грустно сидит собака, которая ждет своего хозяина. А какого именно — вам и нужно узнать. Поймите, какой именно мужчина из этих трех является владельцем собаки, которая осталась за дверью ждать его.

Однако, на поиск хозяина этой собаки вне заведения дается всего 11 секунд. Итак, отложите все лишнее, что может вас отвлекать, настройте секундомер на 11 секунд и начинайте думать над этой довольно сложной задачей. Желаем удачи!

Логическая головоломка на уровень IQ. Фото: Bright Side

Если вам удалось решить эту задачу, значит вы имеете высокий уровень IQ. Но в том случае, если вы не смогли понять, кто из этих мужчин является хозяином собаки, это вовсе не означает, что вы являетесь неумным человеком. Просто посмотрите на правильный ответ.

Ответ на головоломку на уровень IQ

Обратите внимание на мужчину, который сидит посередине и работает в ноутбуке. А теперь внимательно посмотрите на лежащий на его стуле поводок. Затем обратите внимание на ошейник собаки, и увидите, что он такого же цвета, как и поводок.

Это означает, что владельцем собаки, сидящей у входа в заведение, является мужчина посередине.

Правильный ответ на головоломку. Фото: Bright Side

Напомним, мы писали о головоломке на уровне IQ, где нужно найти воробья среди других птичек.

Раньше мы рассказывали о зимней головоломке, где следует найти зайца в заснеженном лесу.

Также мы сообщали о головоломке, в которой нужно найти 14 объектов на рисунке.