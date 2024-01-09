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Лише 2% людей з рентгенівським зором розв'яжуть цю цікаву головоломку

9 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 2% людей розв'яжуть цю цікаву задачу
Порожнє горнятко десь тут. Малюнок: Dudolf
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку зображено безліч горняток з запашними напоями. Кожен може помітити в чашках палички кориці, але чи знайдете ви єдине порожнє горнятко за 20 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Горнятко"

Карикатурист Гергей Дудаш, більш відомий як Dudolf, постійно створює вражаючі візуальні головоломки.

Цього разу він поділився святковою сценою, сповненою улюблених смаколиків та теплих почуттів.

Окрім паличок кориці, малюнок містить цукерки та зефір. Також зображено кількох тваринок.

Встановіть таймер на 20 секунд та переконайтеся, чи зможете знайти серед купи наповнених чашок одну порожню.

Якщо ви подивитеся на середній крайній правий кут екрана, то побачите червоний кухоль, який ледве потрапляє в кадр. Це єдине горнятко, в якому немає жодної рідини.

Якщо ви досі його не побачили, не хвилюйтеся, адже рішення знаходиться прямо тут.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.

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