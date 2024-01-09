Оптична головоломка: лише 2% людей розв'яжуть цю цікаву задачу

Порожнє горнятко десь тут. Малюнок: Dudolf

На малюнку зображено безліч горняток з запашними напоями. Кожен може помітити в чашках палички кориці, але чи знайдете ви єдине порожнє горнятко за 20 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Горнятко"

Карикатурист Гергей Дудаш, більш відомий як Dudolf, постійно створює вражаючі візуальні головоломки.

Цього разу він поділився святковою сценою, сповненою улюблених смаколиків та теплих почуттів.

Окрім паличок кориці, малюнок містить цукерки та зефір. Також зображено кількох тваринок.

Встановіть таймер на 20 секунд та переконайтеся, чи зможете знайти серед купи наповнених чашок одну порожню.

Якщо ви подивитеся на середній крайній правий кут екрана, то побачите червоний кухоль, який ледве потрапляє в кадр. Це єдине горнятко, в якому немає жодної рідини.

Якщо ви досі його не побачили, не хвилюйтеся, адже рішення знаходиться прямо тут.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.