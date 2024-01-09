Оптическая головоломка: только 2% людей решат эту интересную задачу

Пустая чашка где-то здесь. Рисунок: Dudolf

На рисунке изображено множество чашек с ароматными напитками. Каждый может заметить в них палочки корицы, но найдете ли вы единственную пустую чашку за 20 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Кружка"

Карикатурист Гергей Дудаш, более известный как Dudolf, постоянно создает поразительные визуальные головоломки.

На этот раз он поделился праздничной сценой, исполненной любимых вкусностей и теплых чувств.

Кроме палочек корицы, рисунок содержит конфеты и зефир. Также изображены несколько животных.

Установите таймер на 20 секунд и убедитесь, сможете найти в куче наполненных чашек одну пустую.

Если вы посмотрите на средний крайний правый угол экрана, то увидите красную кружку, которая едва попадает в кадр. Это единственная чашка, в которой нет ни одной жидкости.

Если вы до сих пор его не увидели, не беспокойтесь, ведь решение находится прямо здесь.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.