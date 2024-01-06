Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Це буде нелегко — знайдіть 14 прихованих об'єктів на зимовому малюнку arrow

Це буде нелегко — знайдіть 14 прихованих об'єктів на зимовому малюнку

6 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть 14 прихованих об'єктів на зимовому малюнку
Гравцями потрібно знайти об'єкти, заховані у всіх на виду. Малюнок: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Навіть найрозумніші гравці були спантеличені новою складною головоломкою. Зможете знайти 14 захованих об'єктів на цій зимовій спортивній картинці?

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Зимовий спорт"

Джо Ана з Литви продовжує тішити гравців веселими головоломками. Вона створила це завдання як нагадування про зимові види спорту.

Ось об'єкти, які сховані в малюнку:

  1. Краватка метелик.
  2. Маска.
  3. Сніговик у шарфі.
  4. Чашка.
  5. Корабельне кермо.
  6. Олівець.
  7. Риба.
  8. Ще одна риба.
  9. Птах.
  10. Собака.
  11. Ще одна собака.
  12. Кіт.
  13. Кінь.
  14. Два пінгвіни на шматку льоду.

Вам потрібно буде відкинути все зайве й звернути увагу навіть на найдрібніші деталі, щоб розв'язати головоломку.

Скільки захованих об'єктів ви вже знайшли?

Дещо з них побачити досить легко: сніговика праворуч, наприклад.

Але інші дуже добре заховані.

Підказка: придивіться уважніше до будівель на задньому плані.

Якщо ви не можете знайти корабельне кермо, то це через те, що його легко сплутати зі сніжинкою.

Думаєте, що нарешті знайшли все, що потрібно?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі