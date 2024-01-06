Оптична головоломка: знайдіть 14 прихованих об'єктів на зимовому малюнку

Гравцями потрібно знайти об'єкти, заховані у всіх на виду. Малюнок: Shutterstock

Навіть найрозумніші гравці були спантеличені новою складною головоломкою. Зможете знайти 14 захованих об'єктів на цій зимовій спортивній картинці?

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Зимовий спорт"

Джо Ана з Литви продовжує тішити гравців веселими головоломками. Вона створила це завдання як нагадування про зимові види спорту.

Ось об'єкти, які сховані в малюнку:

Краватка метелик. Маска. Сніговик у шарфі. Чашка. Корабельне кермо. Олівець. Риба. Ще одна риба. Птах. Собака. Ще одна собака. Кіт. Кінь. Два пінгвіни на шматку льоду.

Вам потрібно буде відкинути все зайве й звернути увагу навіть на найдрібніші деталі, щоб розв'язати головоломку.

Скільки захованих об'єктів ви вже знайшли?

Дещо з них побачити досить легко: сніговика праворуч, наприклад.

Але інші дуже добре заховані.

Підказка: придивіться уважніше до будівель на задньому плані.

Якщо ви не можете знайти корабельне кермо, то це через те, що його легко сплутати зі сніжинкою.

Думаєте, що нарешті знайшли все, що потрібно?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.