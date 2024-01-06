Оптическая головоломка: найдите 14 скрытых объектов на зимнем рисунке

Игроками нужно найти объекты, спрятанные у всех на виду. Рисунок: Shutterstock

Даже самые умные игроки были озадачены новой сложной головоломкой. Сможете найти 14 спрятанных объектов на этой зимней спортивной картинке?

Головоломку предложила The Sun.

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Джо Ана из Литвы продолжает радовать игроков веселыми головоломками. Она создала эту задачу как напоминание о зимних видах спорта.

Вот объекты, которые скрыты в рисунке:

Галстук бабочка. Маска. Снеговик в шарфе. Чашка. Корабельный руль. Карандаш. Рыба. Еще одна рыба. Птица. Собака. Еще одна собака. Кот. Лошадь. Два пингвина на куске льда.

Вам нужно будет отбросить все лишнее и обратить внимание даже на мельчайшие детали, чтобы решить головоломку.

Сколько спрятанных объектов вы уже нашли?

Кое-что из них увидеть довольно легко: снеговика справа, например.

Но другие очень хорошо спрятаны.

Подсказка: присмотритесь повнимательнее к зданиям на заднем плане.

Если вы не можете найти корабельный руль, то это потому, что его легко спутать со снежинкой.

Думаете, что наконец-то нашли все, что нужно?

Правильный ответ

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