Оптическая головоломка: найдите 14 скрытых объектов на зимнем рисунке

Это будет нелегко — найдите 14 скрытых объектов на зимнем рисунке
Даже самые умные игроки были озадачены новой сложной головоломкой. Сможете найти 14 спрятанных объектов на этой зимней спортивной картинке?
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Зимний спорт"
Джо Ана из Литвы продолжает радовать игроков веселыми головоломками. Она создала эту задачу как напоминание о зимних видах спорта.
Вот объекты, которые скрыты в рисунке:
- Галстук бабочка.
- Маска.
- Снеговик в шарфе.
- Чашка.
- Корабельный руль.
- Карандаш.
- Рыба.
- Еще одна рыба.
- Птица.
- Собака.
- Еще одна собака.
- Кот.
- Лошадь.
- Два пингвина на куске льда.
Вам нужно будет отбросить все лишнее и обратить внимание даже на мельчайшие детали, чтобы решить головоломку.
Сколько спрятанных объектов вы уже нашли?
Кое-что из них увидеть довольно легко: снеговика справа, например.
Но другие очень хорошо спрятаны.
Подсказка: присмотритесь повнимательнее к зданиям на заднем плане.
Если вы не можете найти корабельный руль, то это потому, что его легко спутать со снежинкой.
Думаете, что наконец-то нашли все, что нужно?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!