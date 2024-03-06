Нелегкая, но интересная головоломка на логику — найдите отца ребенка за 5 секунд

Головоломка, в которой нужно найти отца младенца. Фото иллюстративное: Agranjosh

Далеко не все люди умеют решать трудные логические задачи, требующие внимания и высокого уровня интеллекта. Если вам интересно проверить, на что вы способны, можете решить одну иллюстрированную головоломку, в которой нужно найти правильный ответ.

Головоломку представили на Agranjosh.

Читайте также:

Головоломка с картинкой — найдите отца ребенка за 5 секунд

Перед вами есть картинка, где изображена молодая женщина и три стоящих возле нее мужчины. Женщина держит на руках своего младенца, а мужчины просто стоят и смотрят. Кто-то из них смотрит на маленького ребенка, которого держит женщина, кто-то поглядывает именно на эту женщину, а кто-то перевел взгляд на камеру.

При этом, женщина с младенцем имеет светлые волосы, двое мужчин — черные, а еще один мужчина имеет рыжий цвет волос. Вам нужно понять, кто из этих мужчин является отцом ребенка. Но сложностью этой головоломки является тот факт, что решить вам ее нужно всего за пять секунд.

Что ж, если вы готовы принять этот непростой вызов, рекомендуем сделать несколько вещей. Во-первых, отложите все свои дела и уберите вокруг себя все, что может отвлекать ваше внимание. А во-вторых, сосредоточьтесь на изображении и используйте все свои способности, чтобы понять, где же отец ребенка. Итак, желаем удачи!

Оптическая головоломка для проверки уровня логики. Фото иллюстративное: Agranjosh

Если вам удалось понять за пять секунд, кто из этих мужчин является отцом младенца, поздравляем, вы являетесь очень внимательным человеком. Но если вы заметили, что время истекло, а вы так и не поняли ничего, не огорчайтесь и установите таймер еще на пять секунд, или посмотрите на ответ.

Правильный ответ — где отец младенца

Обратите внимание на цвет глаз, который имеет младенец и эти мужчины, стоящие у женщины. Дело в том, что ребенок имеет голубые глаза, и такой же цвет глаз имеет мужчина с рыжими волосами. Вероятно, именно он и есть отец этого ребенка.

Правильный ответ на иллюстрированную головоломку. Фото: Agranjosh

Напомним, мы писали об иллюстрированной оптической головоломке, в которой нужно найти котенка.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, где нужно найти очки учителя.

Также мы сообщали об оптической головоломке, в которой нужно найти владельца собаки.