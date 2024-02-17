Лише людина з високим IQ відшукає окуляри в такому безладі за 7 секунд — цікава загадка

Оптична ілюзія, де потрібно знайти приховані окуляри. Фото ілюстративне: freshersLIVE

Різні оптичні ілюзії створені для того, щоб перевірити людину на уважність і кмітливість. Якщо вам теж хочеться перевірити себе, пропонуємо вирішити одну цікаву загадку, в якій потрібно знайти приховані окуляри в класі за певний проміжок часу.

Оптичну головоломку представив freshersLIVE.

Оптична ілюзія на уважність — знайдіть приховані окуляри за сім секунд

Ви бачите перед собою дуже яскраву картинку, на якій можна помітити звичайного вчителя і маленьких учнів у класі. Судячи з написів на дошці і з віку дітей, можна зробити висновок, що школярі навчаються у початкових класах.

У класі діється щось по-справжньому шалене, адже просто під час уроку діти почали поводити себе дуже погано. Один учень заснув просто на парті, а інші школярі пускають літачки і смітять у кабінеті. Словом, у класі повний безлад, тому там важко щось знайти.

Втім, якщо ви маєте високий рівень IQ, гострий зір і гарну спостережливість, вам вдасться знайти приховані окуляри в класі. Але ще однією складністю цієї загадки є той факт, що вирішити її потрібно лише за сім секунд.

Якщо ви є справжнім сміливцем і готові прийняти цей непростий виклик, можете починати шукати. Звертайте увагу на складних деталей цієї картинки, тобто, на різні тіні, форми і кольори. Приберіть все зайве, налаштуйте очі і встановіть таймер на сім секунд. Отже, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: freshersLIVE

Ви є справжнім генієм, якщо вам вдалося швидко відшукати окуляри в цьому класі. Але якщо ви помітили, що час сплинув, а ви ще не розв’язали цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. До того ж, ви можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де лежать приховані окуляри

Уважно подивіться на хлопчика, який сидить на "гальорці" і запускає паперовий літачок у бік вчителя. Саме за ніжкою його парти і лежать ті самі окуляри, які потрібно було знайти.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: freshersLIVE

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