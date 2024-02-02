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Лише найуважніші знайдуть 10 прихованих речей на собачій вечірці

2 лютого 2024 07:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише найуважніші знайдуть 10 прихованих речей на Дні народження песика
Бачите 10 прихованих предметів? Зображення: Getty
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кожен власник собаки знає, який хаос можуть спричинити наші пухнасті друзі в домі та порухати предмети зі своїх звичних місць. Ви підтвердите свою виключну спостережливість, якщо зможете знайти 10 прихованих об'єктів у цій ілюзії.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Уважно подивіться на зображення і перевірте свій зір, намагаючись знайти ці предмети.

Серед жвавої святкової атмосфери є приховані об'єкти.

Серед них:

  • шматок піци;
  • пончик;
  • кит;
  • риба;
  • кролик;
  • бабка;
  • метелик;
  • цукерки;
  • м'яч;
  • качка.

На малюнку зображено стіл на дні народження собаки. На святі присутні п'ять песиків, а також один кіт.

Лише найкмітливіші гравці успішно розпізнають всі об'єкти без сторонньої допомоги.

Вам доведеться мислити стратегічно та бути уважним, щоб знайти всі предмети.

Ось підказка, якщо у вас виникнуть труднощі: зверніть увагу на їжу на столі.

Українська художниця Людмила Харламова з Запоріжжя створила цю головоломку, розміщену на Getty Images, щоб потішити своїх шанувальників.

Людмила здобула широку популярність у соціальних мережах, ілюструючи дитячі книжки та створюючи оптичні ілюзії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти приховані предмети — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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