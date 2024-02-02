Оптична ілюзія: лише найуважніші знайдуть 10 прихованих речей на Дні народження песика

Бачите 10 прихованих предметів? Зображення: Getty

Кожен власник собаки знає, який хаос можуть спричинити наші пухнасті друзі в домі та порухати предмети зі своїх звичних місць. Ви підтвердите свою виключну спостережливість, якщо зможете знайти 10 прихованих об'єктів у цій ілюзії.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Уважно подивіться на зображення і перевірте свій зір, намагаючись знайти ці предмети.

Серед жвавої святкової атмосфери є приховані об'єкти.

Серед них:

шматок піци;

пончик;

кит;

риба;

кролик;

бабка;

метелик;

цукерки;

м'яч;

качка.

На малюнку зображено стіл на дні народження собаки. На святі присутні п'ять песиків, а також один кіт.

Лише найкмітливіші гравці успішно розпізнають всі об'єкти без сторонньої допомоги.

Вам доведеться мислити стратегічно та бути уважним, щоб знайти всі предмети.

Ось підказка, якщо у вас виникнуть труднощі: зверніть увагу на їжу на столі.

Українська художниця Людмила Харламова з Запоріжжя створила цю головоломку, розміщену на Getty Images, щоб потішити своїх шанувальників.

Людмила здобула широку популярність у соціальних мережах, ілюструючи дитячі книжки та створюючи оптичні ілюзії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти приховані предмети — тут і тут.