Оптична ілюзія: лише найуважніші знайдуть 10 прихованих речей на Дні народження песика

Лише найуважніші знайдуть 10 прихованих речей на собачій вечірці
Кожен власник собаки знає, який хаос можуть спричинити наші пухнасті друзі в домі та порухати предмети зі своїх звичних місць. Ви підтвердите свою виключну спостережливість, якщо зможете знайти 10 прихованих об'єктів у цій ілюзії.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "10 предметів"
Уважно подивіться на зображення і перевірте свій зір, намагаючись знайти ці предмети.
Серед жвавої святкової атмосфери є приховані об'єкти.
Серед них:
- шматок піци;
- пончик;
- кит;
- риба;
- кролик;
- бабка;
- метелик;
- цукерки;
- м'яч;
- качка.
На малюнку зображено стіл на дні народження собаки. На святі присутні п'ять песиків, а також один кіт.
Лише найкмітливіші гравці успішно розпізнають всі об'єкти без сторонньої допомоги.
Вам доведеться мислити стратегічно та бути уважним, щоб знайти всі предмети.
Ось підказка, якщо у вас виникнуть труднощі: зверніть увагу на їжу на столі.
Українська художниця Людмила Харламова з Запоріжжя створила цю головоломку, розміщену на Getty Images, щоб потішити своїх шанувальників.
Людмила здобула широку популярність у соціальних мережах, ілюструючи дитячі книжки та створюючи оптичні ілюзії.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти приховані предмети — тут і тут.
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