Оптическая иллюзия: только самые внимательные найдут 10 скрытых вещей на Дне рождения собачки

Видите 10 скрытых предметов? Изображение: Getty

Каждый владелец собаки знает, какой хаос могут оставить после себя наши пушистые друзья в доме и двинуть предметы из своих привычных мест. Вы подтвердите свою исключительную наблюдательность, если сможете найти 10 скрытых объектов в этой иллюзии.

Головоломку предложила The Sun.

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Внимательно посмотрите на изображение и проверьте зрение, пытаясь найти эти предметы.

Среди оживленной праздничной атмосферы есть скрытые объекты.

Среди них:

кусок пиццы;

пончик;

кит;

рыба;

кролик;

стрекоза;

бабочка;

конфеты;

мяч;

утка.

На рисунке изображен стол на дне рождения собаки. На празднике присутствует пять собачек, а также один кот.

Лишь самые сообразительные игроки успешно распознают все объекты без посторонней помощи.

Вам придется мыслить стратегически и быть внимательными, чтобы найти все предметы.

Вот подсказка, если у вас возникнут затруднения: обратите внимание на еду на столе.

Украинская художница Людмила Харламова из Запорожья создала эту головоломку, размещенную на Getty Images, чтобы порадовать своих поклонников.

Людмила приобрела широкую популярность в социальных сетях, иллюстрируя детские книги и создавая оптические иллюзии.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти скрытые предметы — здесь и здесь.