Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Только самые внимательные найдут 10 скрытых вещей на собачьей вечеринке arrow

Только самые внимательные найдут 10 скрытых вещей на собачьей вечеринке

2 февраля 2024 07:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только самые внимательные найдут 10 скрытых вещей на Дне рождения собачки
Видите 10 скрытых предметов? Изображение: Getty
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый владелец собаки знает, какой хаос могут оставить после себя наши пушистые друзья в доме и двинуть предметы из своих привычных мест. Вы подтвердите свою исключительную наблюдательность, если сможете найти 10 скрытых объектов в этой иллюзии.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "10 предметов"

Внимательно посмотрите на изображение и проверьте зрение, пытаясь найти эти предметы.

Среди оживленной праздничной атмосферы есть скрытые объекты.

Среди них:

  • кусок пиццы;
  • пончик;
  • кит;
  • рыба;
  • кролик;
  • стрекоза;
  • бабочка;
  • конфеты;
  • мяч;
  • утка.

На рисунке изображен стол на дне рождения собаки. На празднике присутствует пять собачек, а также один кот.

Лишь самые сообразительные игроки успешно распознают все объекты без посторонней помощи.

Вам придется мыслить стратегически и быть внимательными, чтобы найти все предметы.

Вот подсказка, если у вас возникнут затруднения: обратите внимание на еду на столе.

Украинская художница Людмила Харламова из Запорожья создала эту головоломку, размещенную на Getty Images, чтобы порадовать своих поклонников.

Людмила приобрела широкую популярность в социальных сетях, иллюстрируя детские книги и создавая оптические иллюзии.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти скрытые предметы — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме