Оптическая иллюзия: только самые внимательные найдут 10 скрытых вещей на Дне рождения собачки

Только самые внимательные найдут 10 скрытых вещей на собачьей вечеринке
Каждый владелец собаки знает, какой хаос могут оставить после себя наши пушистые друзья в доме и двинуть предметы из своих привычных мест. Вы подтвердите свою исключительную наблюдательность, если сможете найти 10 скрытых объектов в этой иллюзии.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "10 предметов"
Внимательно посмотрите на изображение и проверьте зрение, пытаясь найти эти предметы.
Среди оживленной праздничной атмосферы есть скрытые объекты.
Среди них:
- кусок пиццы;
- пончик;
- кит;
- рыба;
- кролик;
- стрекоза;
- бабочка;
- конфеты;
- мяч;
- утка.
На рисунке изображен стол на дне рождения собаки. На празднике присутствует пять собачек, а также один кот.
Лишь самые сообразительные игроки успешно распознают все объекты без посторонней помощи.
Вам придется мыслить стратегически и быть внимательными, чтобы найти все предметы.
Вот подсказка, если у вас возникнут затруднения: обратите внимание на еду на столе.
Украинская художница Людмила Харламова из Запорожья создала эту головоломку, размещенную на Getty Images, чтобы порадовать своих поклонников.
Людмила приобрела широкую популярность в социальных сетях, иллюстрируя детские книги и создавая оптические иллюзии.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти скрытые предметы — здесь и здесь.
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