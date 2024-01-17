Оптическая головоломка: найдите потерянный во время зимних развлечений рожок с мороженым

Видите рожок мороженого в заснеженном пейзаже? Рисунок: Shutterstock

На этом рисунке видны лыжники и конькобежцы, но где-то на заднем плане прячется вкусняшка. Только лучшие игроки смогут найти рожок с мороженым за шесть секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Мороженое"

Пока дети играют в снежки, а взрослые катаются на коньках, рожок мороженого прячется в этой оптической иллюзии.

У вас есть всего шесть секунд, чтобы найти его и доказать, что имеете совершенную наблюдательность. Установите таймер прямо сейчас, и пусть вам повезет.

Запутанные узоры и визуальные образы часто заставляют разум интерпретировать то, что мы видим, по-новому. Они бросают вызов восприятию глубины, перспективы и реальности, когда пытаемся понять, что перед нами.

Оптические иллюзии могут принимать различные формы, например неоднозначные изображения, которые можно интерпретировать по-разному, или невозможные объекты, нарушающие правила геометрии. Они не только развлекают, но проливают свет на то, как наш мозг расшифровывает визуальные данные.

Вы уже нашли рожок с мороженым? Если нет, не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке скрытого котенка за 12 секунд. Также только 10% людей могут найти букву Q за 10 секунд — попробуйте свои силы.