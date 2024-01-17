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У розпал зимових розваг загубилося морозиво — знайдіть його за 6 секунд

17 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть втрачений під час зимових розваг ріжок з морозивом
Бачите ріжок морозива у засніженому пейзажі? Малюнок: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На цьому малюнку видно лижників і ковзанярів, але десь на задньому плані ховається смаколик. Лише найкращі гравці зможуть знайти ріжок з морозивом за шість секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Поки діти граються в сніжки, а дорослі катаються на ковзанах, ріжок морозива ховається в цій оптичній ілюзії.

У вас є лише шість секунд, щоб знайти його і довести, що маєте досконалу спостережливість. Встановіть таймер прямо зараз, і нехай вам пощастить.

Заплутані візерунки та візуальні образи часто змушують розум інтерпретувати те, що ми бачимо, по-новому. Вони кидають виклик сприйняттю глибини, перспективи та реальності, коли намагаємося зрозуміти те, що перед нами.

Оптичні ілюзії можуть приймати різні форми, наприклад, неоднозначні зображення, які можна інтерпретувати по-різному, або неможливі об'єкти, що порушують правила геометрії. Вони не лише розважають, але й проливають світло на те, як наш мозок розшифровує візуальні дані.

Ви вже знайшли ріжок з морозивом? Якщо ні, не хвилюйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку приховане кошеня за 12 секунд. Також лише 10% людей можуть знайти літеру Q за 10 секунд — спробуйте свої сили.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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