Оптична головоломка: знайдіть втрачений під час зимових розваг ріжок з морозивом

У розпал зимових розваг загубилося морозиво — знайдіть його за 6 секунд
На цьому малюнку видно лижників і ковзанярів, але десь на задньому плані ховається смаколик. Лише найкращі гравці зможуть знайти ріжок з морозивом за шість секунд.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Морозиво"
Поки діти граються в сніжки, а дорослі катаються на ковзанах, ріжок морозива ховається в цій оптичній ілюзії.
У вас є лише шість секунд, щоб знайти його і довести, що маєте досконалу спостережливість. Встановіть таймер прямо зараз, і нехай вам пощастить.
Заплутані візерунки та візуальні образи часто змушують розум інтерпретувати те, що ми бачимо, по-новому. Вони кидають виклик сприйняттю глибини, перспективи та реальності, коли намагаємося зрозуміти те, що перед нами.
Оптичні ілюзії можуть приймати різні форми, наприклад, неоднозначні зображення, які можна інтерпретувати по-різному, або неможливі об'єкти, що порушують правила геометрії. Вони не лише розважають, але й проливають світло на те, як наш мозок розшифровує візуальні дані.
Ви вже знайшли ріжок з морозивом? Якщо ні, не хвилюйтеся, ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти на малюнку приховане кошеня за 12 секунд. Також лише 10% людей можуть знайти літеру Q за 10 секунд — спробуйте свої сили.
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