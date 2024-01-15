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Містична головоломка — знайдіть привида серед гостей готичної вечірки

15 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: знайти привида зможе лише кмітлива людина
Чи можете ви помітити примарну фігуру на цьому зображенні? Малюнок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На картині зображено групу вишуканих чоловіків і жінок, які зібралися на звану вечерю, але один із гостей виявився привидом. Чи зможете ви його знайти?

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Привид"

Гості зібралися в красивій кімнаті з зеленими стінами та масивними скляними вікнами.

Вечірка в самому розпалі: жінки демонструють чудові сукні, а чоловіки дивляться на них захопленими поглядами.

На перший погляд, все виглядає цілком нормально, але коли ви помітите примарну постать вечір припинить бути млосним.

Але не варто панікувати, адже цей привид зовсім не схожий на страшну фігуру, а навпаки, виглядає просто щасливим від того, що потрапив на такий престижний захід.

Примара нахабно зливається з людьми, позаяк виглядає настільки реалістично, що ви навряд чи помітите її зникаючу шкіру.

Якщо зможете розгадати цю оптичну ілюзію, з вас вийде блискучий мисливець за привидами, завдяки здатності розв'язувати проблеми.

Якщо ви все ще не можете знайти привида, тримайте підказку: подивіться на ноги гостей.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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