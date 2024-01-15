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Мистическая головоломка — найдите призрака среди гостей готической вечеринки

15 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: найти привидение сможет только сообразительный человек
Можете ли вы заметить на этом изображении призрачную фигуру? Рисунок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На картине изображена группа изысканных мужчин и женщин, собравшихся на званый ужин, но один из гостей оказался привидением. Сможете ли вы его найти?

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Призрак"

Гости собрались в красивой комнате с зелеными стенами и массивными стеклянными окнами.

Вечеринка в самом разгаре: женщины демонстрируют великолепные платья, а мужчины смотрят на них восторженными взглядами.

На первый взгляд все выглядит вполне нормально, но когда вы заметите призрачную фигуру вечер перестанет быть томным.

Но не стоит паниковать, ведь это привидение совсем не похоже на страшную фигуру, а наоборот, выглядит просто счастливым от того, что попал на такое престижное мероприятие.

Призрак нагло сливается с людьми, так как выглядит настолько реалистично, что вы вряд ли заметите его исчезающую кожу.

Если сможете разгадать эту оптическую иллюзию, из вас получится блестящий охотник за привидениями благодаря способности решать проблемы.

Если вы все еще не можете найти привидение, держите подсказку: посмотрите на ноги гостей.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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