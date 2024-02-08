Оптична ілюзія: лише одиниці помітять кролика на видному місці

Помітили кролика? Малюнок: fresherslive

Щасливу лижну пару бачать усі. Але завдання цієї хитромудрої ілюзії — знайти прихованого кролика за 10 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична ілюзія "Кролик"



Оптична ілюзія стане справжнім випробуванням для вас під час пошуку схованої тварини.

Вам знадобляться:

гострий зір;

рішучість;

пильність;

воля.

Але якщо ви зможете зібрати докупи свої найкращі когнітивні навички, у вас є всі шанси на успіх.

На чорно-білому малюнку двоє людей катаються на лижах. Чоловік і жінка у вовняних шапках, рукавичках, з лижним спорядженням. Навколо них — дерева та пагорби. Але десь там є й кролик, який ховається у всіх на виду.

Ви можете подумати, що знайти кролика за таких обставин не надто складно. Ви помиляєтесь, адже маленька тваринка ідеально злилася з навколишнім середовищем.

Якщо у вас виникли труднощі, можемо дати невелику підказку: нахиліть голову вбік і подивіться на картинку під іншим кутом.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.