Оптична ілюзія: лише одиниці помітять кролика на видному місці

Головоломка під силу одиницям, хоча захований кролик — майже на носі
Щасливу лижну пару бачать усі. Але завдання цієї хитромудрої ілюзії — знайти прихованого кролика за 10 секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
Оптична ілюзія "Кролик"
Оптична ілюзія стане справжнім випробуванням для вас під час пошуку схованої тварини.
Вам знадобляться:
- гострий зір;
- рішучість;
- пильність;
- воля.
Але якщо ви зможете зібрати докупи свої найкращі когнітивні навички, у вас є всі шанси на успіх.
На чорно-білому малюнку двоє людей катаються на лижах. Чоловік і жінка у вовняних шапках, рукавичках, з лижним спорядженням. Навколо них — дерева та пагорби. Але десь там є й кролик, який ховається у всіх на виду.
Ви можете подумати, що знайти кролика за таких обставин не надто складно. Ви помиляєтесь, адже маленька тваринка ідеально злилася з навколишнім середовищем.
Якщо у вас виникли труднощі, можемо дати невелику підказку: нахиліть голову вбік і подивіться на картинку під іншим кутом.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.
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