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Головоломка під силу одиницям, хоча захований кролик — майже на носі

8 лютого 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише одиниці помітять кролика на видному місці
Помітили кролика? Малюнок: fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щасливу лижну пару бачать усі. Але завдання цієї хитромудрої ілюзії — знайти прихованого кролика за 10 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Кролик"


Оптична ілюзія стане справжнім випробуванням для вас під час пошуку схованої тварини.

Вам знадобляться:

  • гострий зір;
  • рішучість;
  • пильність;
  • воля.

Але якщо ви зможете зібрати докупи свої найкращі когнітивні навички, у вас є всі шанси на успіх.

На чорно-білому малюнку двоє людей катаються на лижах. Чоловік і жінка у вовняних шапках, рукавичках, з лижним спорядженням. Навколо них — дерева та пагорби. Але десь там є й кролик, який ховається у всіх на виду.

Ви можете подумати, що знайти кролика за таких обставин не надто складно. Ви помиляєтесь, адже маленька тваринка ідеально злилася з навколишнім середовищем.

Якщо у вас виникли труднощі, можемо дати невелику підказку: нахиліть голову вбік і подивіться на картинку під іншим кутом.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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