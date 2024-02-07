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Танцівниця серед фламінго є, але помітить її лише один зі 100

7 лютого 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише володарі високого IQ знайдуть балерину серед фламінго
Бачите балерину? Малюнок: jangranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Порахувати фламінго в цій оптичній ілюзії за вісім секунд було б нездійсненним завданням. Але ті, хто має високий IQ, без проблем знайдуть балерину, яка танцює серед рожевих птахів.

Завдання запропонувала The Sun.

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Розв'язати цю хитру головоломку можуть спробувати як дорослі, так і діти.

На зображенні велика група фламінго стоїть в озері, витягнувши шиї в різні боки.

Форми, які вони утворюють своїми тілами, збивають з пантелику і відвертають увагу від дівчини, що танцює між ними.

Чи бачите ви її?

Якщо вам вдасться розгледіти балерину протягом восьми секунд, можливо, у вас вищий IQ, ніж в інших.

Тисячі дорослих, які спробували оптичну ілюзію, не змогли виконати завдання й за 10 хвилин. Адже колір сукні дівчини збігається з кольором тіл фламінго, а її волосся — з кольором дзьобів птахів.

Вам вдалося розв'язати головоломку?

Якщо ні, то спробуйте пошукати у нижньому лівому куті.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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