Оптична головоломка: лише володарі високого IQ знайдуть балерину серед фламінго

Танцівниця серед фламінго є, але помітить її лише один зі 100
Порахувати фламінго в цій оптичній ілюзії за вісім секунд було б нездійсненним завданням. Але ті, хто має високий IQ, без проблем знайдуть балерину, яка танцює серед рожевих птахів.
Завдання запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Балерина"
Розв'язати цю хитру головоломку можуть спробувати як дорослі, так і діти.
На зображенні велика група фламінго стоїть в озері, витягнувши шиї в різні боки.
Форми, які вони утворюють своїми тілами, збивають з пантелику і відвертають увагу від дівчини, що танцює між ними.
Чи бачите ви її?
Якщо вам вдасться розгледіти балерину протягом восьми секунд, можливо, у вас вищий IQ, ніж в інших.
Тисячі дорослих, які спробували оптичну ілюзію, не змогли виконати завдання й за 10 хвилин. Адже колір сукні дівчини збігається з кольором тіл фламінго, а її волосся — з кольором дзьобів птахів.
Вам вдалося розв'язати головоломку?
Якщо ні, то спробуйте пошукати у нижньому лівому куті.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!