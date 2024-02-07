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Танцовщица среди фламинго есть, но заметит ее только один из 100

7 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только обладатели высокого IQ найдут балерину среди фламинго
Видите балерину? Рисунок: jangranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Считать фламинго в этой оптической иллюзии за восемь секунд было бы невыполнимой задачей. Но те, кто имеет высокий IQ, без проблем найдут балерину, танцующую среди розовых птиц.

Задание предложила The Sun.

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Решить эту хитрую головоломку могут попробовать как взрослые, так и дети.

На изображении большая группа фламинго стоит в озере, вытянув шеи в разные стороны.

Формы, которые они образуют своими телами, сбивают с толку и отвлекают внимание от танцующей между ними девушки.

Видите ли вы ее?

Если вам удастся рассмотреть балерину в течение восьми секунд, возможно, ваш IQ выше, чем у других.

Тысячи взрослых, попробовавших эту оптическую иллюзию, не смогли выполнить задание и за 10 минут. Ведь цвет платья девушки совпадает с цветом тел фламинго, а ее волосы — с цветом клювов птиц.

Вам удалось решить головоломку?

Если нет, то попытайтесь поискать в нижнем левом углу.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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