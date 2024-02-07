Оптическая головоломка: только обладатели высокого IQ найдут балерину среди фламинго

Танцовщица среди фламинго есть, но заметит ее только один из 100
Считать фламинго в этой оптической иллюзии за восемь секунд было бы невыполнимой задачей. Но те, кто имеет высокий IQ, без проблем найдут балерину, танцующую среди розовых птиц.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Балерина"
Решить эту хитрую головоломку могут попробовать как взрослые, так и дети.
На изображении большая группа фламинго стоит в озере, вытянув шеи в разные стороны.
Формы, которые они образуют своими телами, сбивают с толку и отвлекают внимание от танцующей между ними девушки.
Видите ли вы ее?
Если вам удастся рассмотреть балерину в течение восьми секунд, возможно, ваш IQ выше, чем у других.
Тысячи взрослых, попробовавших эту оптическую иллюзию, не смогли выполнить задание и за 10 минут. Ведь цвет платья девушки совпадает с цветом тел фламинго, а ее волосы — с цветом клювов птиц.
Вам удалось решить головоломку?
Если нет, то попытайтесь поискать в нижнем левом углу.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.
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