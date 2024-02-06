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В лесу полно животных, но только самые сообразительные найдут маленькую белочку

6 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 1% могут найти белку в лесу за 9 секунд
Где-то в лесу прячется белка. Рисунок: jagranjosh/Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Интеллектуальное испытание с помощью головокружительной оптической иллюзии. Только 1% людей решают эту головоломку за 9 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Почтальон и белка"

На рисунке изображена сцена в сказочном лесу. Можно увидеть кучу животных и сороку-почтальона, которая без успеха ищет белочку, чтобы вручить ей корреспонденцию.

Лишь некоторые люди с отличными наблюдательными навыками могут решить эту сложную головоломку.

Почему решение оптических головоломок может улучшить интеллект

  • Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание.
  • Головоломки не только развлекают, но и проливают свет на то, как наш мозг интерпретирует визуальные данные.
  • Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.
  • Улучшение концентрации и устойчивости внимания, в свою очередь, может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в старшем возрасте.

Вы уже нашли белочку? Попытайтесь поискать в верхнем правом углу.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали поразительные оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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