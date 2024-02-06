Оптическая головоломка: только 1% могут найти белку в лесу за 9 секунд

Где-то в лесу прячется белка. Рисунок: jagranjosh/Bright Side

Интеллектуальное испытание с помощью головокружительной оптической иллюзии. Только 1% людей решают эту головоломку за 9 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Почтальон и белка"

На рисунке изображена сцена в сказочном лесу. Можно увидеть кучу животных и сороку-почтальона, которая без успеха ищет белочку, чтобы вручить ей корреспонденцию.

Лишь некоторые люди с отличными наблюдательными навыками могут решить эту сложную головоломку.

Почему решение оптических головоломок может улучшить интеллект

Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание.

Головоломки не только развлекают, но и проливают свет на то, как наш мозг интерпретирует визуальные данные.

Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.

Улучшение концентрации и устойчивости внимания, в свою очередь, может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в старшем возрасте.

Вы уже нашли белочку? Попытайтесь поискать в верхнем правом углу.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали поразительные оптические иллюзии — здесь и здесь.