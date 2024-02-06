Оптическая головоломка: только 1% могут найти белку в лесу за 9 секунд

В лесу полно животных, но только самые сообразительные найдут маленькую белочку
6 февраля 2024 07:25
Где-то в лесу прячется белка. Рисунок: jagranjosh/Bright Side
Интеллектуальное испытание с помощью головокружительной оптической иллюзии. Только 1% людей решают эту головоломку за 9 секунд.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая иллюзия "Почтальон и белка"
На рисунке изображена сцена в сказочном лесу. Можно увидеть кучу животных и сороку-почтальона, которая без успеха ищет белочку, чтобы вручить ей корреспонденцию.
Лишь некоторые люди с отличными наблюдательными навыками могут решить эту сложную головоломку.
Почему решение оптических головоломок может улучшить интеллект
- Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, улучшают свои навыки решения проблем, концентрацию и внимание.
- Головоломки не только развлекают, но и проливают свет на то, как наш мозг интерпретирует визуальные данные.
- Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.
- Улучшение концентрации и устойчивости внимания, в свою очередь, может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в старшем возрасте.
Вы уже нашли белочку? Попытайтесь поискать в верхнем правом углу.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали поразительные оптические иллюзии — здесь и здесь.
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