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А слона мы не заметили — только самые сообразительные найдут большого млекопитающего за 5 секунд

31 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только самые сообразительные найдут слона на рисунке за 5 секунд
Сможете ли вы найти спрятанного слона? Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке изображено множество домашних животных. Пора проверить навыки наблюдательности и быстро найти слона.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Слон"

Это изображение является оптической иллюзией, что значит, здесь могут быть другие, не столь очевидные элементы.

На рисунке можно увидеть оживленную парковую сцену, где люди гуляют со своими домашними питомцами.

Настоящий вызов состоит в том, чтобы найти спрятанного слона, который идеально сливается с фоном.

Сможете ли вы его заметить или придется рассчитывать на разгадку ниже?

Времени маловато, но если справитесь с этой задачей, то имеете выдающуюся наблюдательность.

Поначалу это может показаться несколько сложным, но главное — внимательно изучить каждый элемент рисунка.

Возможно, стоит начать с левого верхнего угла изображения и двигаться вниз, или сделать все наоборот — как будет удобнее.

Вам удалось найти спрятанного слона? Если да, то поздравляем!

Все еще не выходит? Не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти скрытые лица на картинках — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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