Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow А слона ми не помітили — лише найкмітливіші знайдуть великого ссавця за 5 секунд arrow

А слона ми не помітили — лише найкмітливіші знайдуть великого ссавця за 5 секунд

31 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише найкмітливіші знайдуть слона на малюнку за 5 секунд
Чи зможете ви знайти захованого слона? Малюнок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку зображено багато домашніх тварин. Час перевірити навички спостережливості та швидко знайти слона.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Слон"

Це зображення є оптичною ілюзією, що означає, тут можуть бути інші, не такі очевидні елементи.

На малюнку можна побачити жваву паркову сцену, де люди гуляють зі своїми домашні улюбленцями.

Справжній виклик полягає в тому, щоб знайти захованого слона, який ідеально зливається з фоном.

Зможете ви його помітити чи доведеться розраховувати на розгадку нижче?

Часу обмаль, але якщо впораєтеся з цим завданням, то маєте видатну спостережливість.

Спочатку це може здатися дещо складним, але головне — уважно вивчити кожен елемент малюнка.

Можливо, варто почати з лівого верхнього кута зображення і рухатися вниз, або ж зробити все навпаки — як буде зручніше.

Вам вдалося знайти захованого слона? Якщо так, то вітаємо!

Все ще не виходить? Не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти приховані обличчя на картинках — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі