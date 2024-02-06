Оптична головоломка: лише 1% можуть знайти білку у лісі за 9 секунд

В лісі повно тварин, але лише найкмітливіші знайдуть маленьку білочку
6 лютого 2024 07:25
Десь в лісі ховається білка. Малюнок: jagranjosh/Bright Side
Інтелектуальне випробування за допомогою запаморочливої оптичної ілюзії. Лише 1% людей розв'язує цю головоломку за 9 секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
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Оптична ілюзія "Листоноша і білка"
На малюнку зображено сцену у казковому лісі. Можна побачити купу тварин і сороку-листоношу, яка без успіху шукає білочку, щоб вручити їй кореспонденцію.
Лише деякі люди з відмінними спостережливими навичками можуть вирішити цю складну головоломку.
Чому розв'язання оптичних головоломок може покращити інтелект
- Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, покращують свої навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу.
- Головоломки не лише розважають, але й проливають світло на те, як наш мозок інтерпретує візуальні дані.
- Регулярно даючи мозку невелике тренування, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися та помічати деталі.
- Покращення концентрації та стійкості уваги, своєю чергою, може допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей у старшому віці.
Ви вже знайшли білочку? Спробуйте пошукати у верхньому правому куті.
Правильна відповідь
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