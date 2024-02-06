Оптична головоломка: лише 1% можуть знайти білку у лісі за 9 секунд

Десь в лісі ховається білка. Малюнок: jagranjosh/Bright Side

Інтелектуальне випробування за допомогою запаморочливої оптичної ілюзії. Лише 1% людей розв'язує цю головоломку за 9 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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На малюнку зображено сцену у казковому лісі. Можна побачити купу тварин і сороку-листоношу, яка без успіху шукає білочку, щоб вручити їй кореспонденцію.

Лише деякі люди з відмінними спостережливими навичками можуть вирішити цю складну головоломку.

Чому розв'язання оптичних головоломок може покращити інтелект

Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, покращують свої навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу.

Головоломки не лише розважають, але й проливають світло на те, як наш мозок інтерпретує візуальні дані.

Регулярно даючи мозку невелике тренування, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися та помічати деталі.

Покращення концентрації та стійкості уваги, своєю чергою, може допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей у старшому віці.

Ви вже знайшли білочку? Спробуйте пошукати у верхньому правому куті.

Правильна відповідь

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