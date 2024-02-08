Оптическая иллюзия: только единицы заметят кролика на видном месте

Головоломка по силам единицам, хотя спрятанный кролик — почти на носу
Счастливую лыжную пару видят все. Но задача этой замысловатой иллюзии — найти скрытого кролика за 10 секунд.
Задание предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Кролик"
Оптическая иллюзия станет настоящим испытанием для вас при поиске скрытого животного.
Вам понадобятся:
- острое зрение;
- решительность;
- бдительность;
- воля.
Но если вы сможете собрать вместе свои лучшие когнитивные навыки, у вас есть все шансы на успех.
На черно-белом рисунке два человека катаются на лыжах. Мужчина и женщина в шерстяных шапках, перчатках с лыжным снаряжением. Вокруг них деревья и холмы. Но где-то там есть и кролик, который прячется у всех на виду.
Вы можете подумать, что найти кролика в таких обстоятельствах не слишком сложно. Вы ошибаетесь, ведь маленькое животное идеально слилось с окружающей средой.
Если у вас возникли затруднения, можем дать небольшую подсказку: наклоните голову в сторону и посмотрите на картинку под другим углом.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с животными — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!