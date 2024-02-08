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Головоломка по силам единицам, хотя спрятанный кролик — почти на носу

8 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только единицы заметят кролика на видном месте
Заметили кролика? Рисунок: fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Счастливую лыжную пару видят все. Но задача этой замысловатой иллюзии — найти скрытого кролика за 10 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Кролик"


Оптическая иллюзия станет настоящим испытанием для вас при поиске скрытого животного.

Вам понадобятся:

  • острое зрение;
  • решительность;
  • бдительность;
  • воля.

Но если вы сможете собрать вместе свои лучшие когнитивные навыки, у вас есть все шансы на успех.

На черно-белом рисунке два человека катаются на лыжах. Мужчина и женщина в шерстяных шапках, перчатках с лыжным снаряжением. Вокруг них деревья и холмы. Но где-то там есть и кролик, который прячется у всех на виду.

Вы можете подумать, что найти кролика в таких обстоятельствах не слишком сложно. Вы ошибаетесь, ведь маленькое животное идеально слилось с окружающей средой.

Если у вас возникли затруднения, можем дать небольшую подсказку: наклоните голову в сторону и посмотрите на картинку под другим углом.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с животными — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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