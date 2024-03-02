Випробування для найсміливіших — спробуйте відшукати кота за 11 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти котика. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Далеко не кожна людина вміє знаходити речі, які, на перший погляд, зовсім не видно, це лише вдається тим, хто вміє високий рівень інтелекту і гострий зір. Якщо вам хочеться дізнатися про свій склад розуму і здатність швидко помічати неочевидні речі, спробуйте вирішити одну головоломку.

Цікаву загадку оприлюднили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть кота серед собак за 11 секунд

Перед собою ви можете побачити одну дуже непросту картинку, на якій зображена звичайна кімната. У цій кімнаті є декілька песиків різних порід і маленький котик, який, судячи з усього, злякався собак і заховався якнайдалі від них.

Саме цього котика вам і потрібно знайти, але зробити це буде дуже непросто, адже у кімнаті справжній безлад. Там розкидані речі, є велика кількість різних антикваріатів і собак, які лежать у різних куточках цієї кімнати.

Ще однією складністю цієї загадки є той факт, що вирішити вам її потрібно лише за 11 секунд. Отже, сміливо приймайте цей виклик, щоб перевірити, чи спостережлива ви людина, яка є дуже уважною до деталей і досить терплячою.

Але спершу приберіть все те, що може відволікати вашу увагу, і відкладіть всі свої справи. За потреби протріть очі, щоб краще бачити кожну деталь на малюнку. І не забудьте встановити таймер на 11 секунд. Отже, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Що ж, якщо вам вдалося менш, ніж за 11 секунд знайти котика на картинці, це означає, що ви є дуже спостережливою людиною. Проте, якщо ви не змогли вирішити цю головоломку, спробуйте ще раз або подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де заховався котик

Якщо ви подивитеся на праву частину цього зображення і звернете увагу на підвіконня, то побачите, що саме там і сидить маленький котик, якого вам, власне, і потрібно було відшукати.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про дитячу оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти бджолу.

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