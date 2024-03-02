Испытание для самых смелых — попробуйте найти кота за 11 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти котика. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Далеко не каждый человек умеет находить вещи, которые, на первый взгляд, совсем не видно, это только удается тем, кто умеет высокий уровень интеллекта и острое зрение. Если вам хочется узнать свой склад ума и способность быстро замечать неочевидные вещи, попробуйте решить одну головоломку.

Интересную загадку обнародовали на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите кота среди собак за 11 секунд

Перед собой можно увидеть одну очень непростую картинку, на которой изображена обычная комната. В этой комнате есть несколько собачек разных пород и маленький котик, который, судя по всему, испугался собак и спрятался как можно дальше от них.

Именно этого котика вам и нужно найти, но сделать это будет очень непросто, ведь в комнате настоящий беспорядок. Там разбросаны вещи, есть большое количество разных антиквариатов и собак, лежащих в разных уголках этой комнаты.

Еще одной сложностью этой загадки является тот факт, что решить вам ее нужно всего за 11 секунд. Итак, смело принимайте этот вызов, чтобы проверить, наблюдательный ли вы человек, который очень внимателен к деталям и достаточно терпелив.

Но сначала уберите все, что может отвлекать ваше внимание, и отложите все свои дела. При необходимости протрите глаза, чтобы лучше видеть каждую деталь на рисунке. И не забудьте установить таймер на 11 секунд. Итак, желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Что ж, если вам удалось меньше, чем за 11 секунд найти котика на картинке, это означает, что вы очень наблюдательный человек. Однако, если вы не смогли решить эту головоломку, попробуйте снова или посмотрите на ответ.

Правильный ответ — где спрятался котик

Если вы посмотрите на правую часть этого изображения и обратите внимание на подоконник, то увидите, что именно там и сидит маленький котик, которого вам, собственно, и нужно было отыскать.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о детской оптической иллюзии, в которой нужно найти пчелу.

Раньше мы рассказывали о визуальной головоломке, в которой нужно отыскать собачку среди полотенец.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти черепаху в комнате.