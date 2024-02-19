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Черепаха не схвалює безлад у спальні, тому лише 2% можуть її знайти на малюнку

19 лютого 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 2% можуть знайти черепаху за 10 секунд
Бачите черепаху? Малюнок: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Розгардіяш у спальні має на меті ускладнити розв'язання цієї оптичної головоломки. Лише 2% найкращих гравців зможуть у безладі знайти черепаху за 10 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

Оптична головоломка "Черепаха"

Черепаха не схвалює безлад у спальні, тому лише 2% можуть її знайти на малюнку - фото 1

Всіх спантеличує безлад у спальні, але ви потрапите у 2% найкращих, якщо знайдете заховану черепаху за 10 секунд.

Незастелене ліжко, неприбраний стіл, відчинена шафа та інші атрибути безладу. Увагу гравців може привернути безліч об'єктів, розкиданих по всій спальні. Всі вони мають різні кольори. Багато чого відвертає увагу від пошуків черепахи.

Цим зображенням поділився відомий ілюстратор Jagran Josh, і, як ви вже знаєте, лише 2% людей змогли розгадати головоломку вчасно.

Тримайте підказку, якщо у вас закінчується час на виконання завдання: зосередьтеся на правій частині зображення.

Не допомогло?

Ще одна підказка: подивіться на шафу, побачите заховану тварину в незвичному місці.

Правильна відповідь

Черепаха не схвалює безлад у спальні, тому лише 2% можуть її знайти на малюнку - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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