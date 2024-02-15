Оптична головоломка: лише один зі 100 знайде цапа серед отари овець

Бачите цапа? Малюнок: Playbuzz

Ця складна оптична ілюзія через перенасичений деталями малюнок. Спробуйте розгадати її за вісім секунд, щоб увійти до еліти гравців-головоломників.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Отара"

На малюнку зображена отара щасливих овець, які мирно пасуться на полонині. Але один самотній цап загубився серед них. Чи зможете ви його швидко знайти?

Не хвилюйтеся, якщо не вдалося одразу розв'язати головоломку, адже це одне з найскладніших завдань.

Зображення переповнене персонажами й деталями, а розмите тло в пастельних заважає очам сфокусуватися, щоб розгледіти дрібні деталі.

Не припиняйте практикувати ці хитромудрі завдання, адже вони позитивно впливають на здоров'я вашого мозку. Головоломки стимулюють когнітивні здібності, а також допомагають зосередитися, змушуючи концентруватися.

Якщо вам важко, то тримайте підказку: зосередьтеся на лівій частині зображення, можливо, знайдете відповідь там.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти пончик на картинці з багатьма дрібними деталями та кролика серед сотні котів за 10 секунд.