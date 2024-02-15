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Цап змішався зі отарою овець — його зможе знайти лише один зі 100

15 лютого 2024 07:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише один зі 100 знайде цапа серед отари овець
Бачите цапа? Малюнок: Playbuzz
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ця складна оптична ілюзія через перенасичений деталями малюнок. Спробуйте розгадати її за вісім секунд, щоб увійти до еліти гравців-головоломників.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Отара"

Цап змішався зі стадом овець — його зможе знайти лише один зі 100 - фото 1

На малюнку зображена отара щасливих овець, які мирно пасуться на полонині. Але один самотній цап загубився серед них. Чи зможете ви його швидко знайти?

Не хвилюйтеся, якщо не вдалося одразу розв'язати головоломку, адже це одне з найскладніших завдань.

Зображення переповнене персонажами й деталями, а розмите тло в пастельних заважає очам сфокусуватися, щоб розгледіти дрібні деталі.

Не припиняйте практикувати ці хитромудрі завдання, адже вони позитивно впливають на здоров'я вашого мозку. Головоломки стимулюють когнітивні здібності, а також допомагають зосередитися, змушуючи концентруватися.

Якщо вам важко, то тримайте підказку: зосередьтеся на лівій частині зображення, можливо, знайдете відповідь там.

Правильна відповідь

Цап змішався зі стадом овець — його зможе знайти лише один зі 100 - фото 2

Раніше ми пропонували знайти пончик на картинці з багатьма дрібними деталями та кролика серед сотні котів за 10 секунд.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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