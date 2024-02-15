Оптическая головоломка: только один из 100 найдет козлика среди стада овец

Видите козлика? Рисунок: Playbuzz

Эта сложная оптическая иллюзия из-за перенасыщенного деталями рисунок. Попытайтесь разгадать ее за восемь секунд, чтобы войти в элиту игроков-головоломщиков.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Стадо"

На рисунке изображено стадо счастливых овец, которые мирно пасутся на горной долине. Но один одинокий козлик потерялся среди них. Сможете ли вы его быстро найти?

Не беспокойтесь, если не удалось сразу решить головоломку, ведь это одна из самых сложных задач.

Изображение переполнено персонажами и деталями, а размытый фон в пастельных тонах мешает глазам сфокусироваться, чтобы разглядеть мелкие детали.

Не прекращайте практиковать эти хитроумные задачи, ведь они положительно влияют на здоровье вашего мозга. Головоломки стимулируют когнитивные способности, а также помогают сосредоточиться, заставляя концентрироваться.

Если вам трудно, держите подсказку: сосредоточьтесь на левой части изображения, возможно, найдете ответ там.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.