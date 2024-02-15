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Козлик смешался со стадом овец — его сможет найти только один из 100

15 февраля 2024 07:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только один из 100 найдет козлика среди стада овец
Видите козлика? Рисунок: Playbuzz
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Эта сложная оптическая иллюзия из-за перенасыщенного деталями рисунок. Попытайтесь разгадать ее за восемь секунд, чтобы войти в элиту игроков-головоломщиков.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Стадо"

Козел смешался со стадом овец — его сможет найти только один из 100 - фото 1

На рисунке изображено стадо счастливых овец, которые мирно пасутся на горной долине. Но один одинокий козлик потерялся среди них. Сможете ли вы его быстро найти?

Не беспокойтесь, если не удалось сразу решить головоломку, ведь это одна из самых сложных задач.

Изображение переполнено персонажами и деталями, а размытый фон в пастельных тонах мешает глазам сфокусироваться, чтобы разглядеть мелкие детали.

Не прекращайте практиковать эти хитроумные задачи, ведь они положительно влияют на здоровье вашего мозга. Головоломки стимулируют когнитивные способности, а также помогают сосредоточиться, заставляя концентрироваться.

Если вам трудно, держите подсказку: сосредоточьтесь на левой части изображения, возможно, найдете ответ там.

Правильный ответ

Козел смешался со стадом овец — его сможет найти только один из 100 - фото 2

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.

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головоломка

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