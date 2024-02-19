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Черепаха не одобряет беспорядок в спальне, поэтому только 2% могут ее найти на рисунке

19 февраля 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 2% могут найти черепаху за 10 секунд
Видите черепаху? Рисунок: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Кавардак в спальне имеет целью усложнить решения этой оптической головоломки. Только 2% лучших игроков смогут в беспорядке найти черепаху за 10 секунд.

Задание предложила The Sun.

Оптическая головоломка "Черепаха"

Черепаха не одобряет беспорядок в спальне, поэтому только 2% могут найти ее на рисунке - фото 1

Всех сбивает с толку беспорядок в спальне, но вы попадете в 2% лучших, если найдете спрятанную черепаху за 10 секунд.

Незастеленная кровать, неубранный стол, открытый шкаф и другие атрибуты беспорядка. Внимание игроков может привлечь множество объектов, разбросанных по всей спальне. Все они имеют разные цвета. Многое отвлекает от поисков черепахи.

Этим изображением поделился известный иллюстратор Jagran Josh, и, как вы уже знаете, всего 2% людей смогли разгадать головоломку вовремя.

Следуйте подсказке, если у вас заканчивается время на выполнение задания: сосредоточьтесь на правой части изображения.

Не помогло?

Еще одна подсказка: посмотрите на шкаф, увидите спрятанное животное в необычном месте.

Правильный ответ

Черепаха не одобряет беспорядок в спальне, поэтому только 2% могут ее найти на рисунке - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с животными — здесь и здесь.

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