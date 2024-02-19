Оптическая головоломка: только 2% могут найти черепаху за 10 секунд

Видите черепаху? Рисунок: Jagranjosh

Кавардак в спальне имеет целью усложнить решения этой оптической головоломки. Только 2% лучших игроков смогут в беспорядке найти черепаху за 10 секунд.

Задание предложила The Sun.

Оптическая головоломка "Черепаха"

Всех сбивает с толку беспорядок в спальне, но вы попадете в 2% лучших, если найдете спрятанную черепаху за 10 секунд.

Незастеленная кровать, неубранный стол, открытый шкаф и другие атрибуты беспорядка. Внимание игроков может привлечь множество объектов, разбросанных по всей спальне. Все они имеют разные цвета. Многое отвлекает от поисков черепахи.

Этим изображением поделился известный иллюстратор Jagran Josh, и, как вы уже знаете, всего 2% людей смогли разгадать головоломку вовремя.

Следуйте подсказке, если у вас заканчивается время на выполнение задания: сосредоточьтесь на правой части изображения.

Не помогло?

Еще одна подсказка: посмотрите на шкаф, увидите спрятанное животное в необычном месте.

Правильный ответ

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