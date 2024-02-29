Оптична головоломка: лише 2% швидко знайдуть кролика серед сотні котів

Шукайте прихованого кролика. Малюнок: Dudolf

Серед розмаїття білих, сірих, рудих котів і навіть одного салатового ховається кролик. Ви продемонструєте свій величезний IQ, якщо знайдете його за 10 секунд.

Завдання-головоломку запропонувала The Sun.

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Гравцям потрібно передивитися море котів та знайти кролика за 10 секунд.

На зображенні багато рудих, сірих та білих котів. Є навіть яскравий салатовий кіт, щоб привернути вашу увагу.

Ця оптична ілюзія заплутує зір додатковими аксесуарами на деяких котах. Наприклад, на одному з них є чорний капелюх, на іншому — рожевий бант. Є навіть нахабні маленькі мишки.

Складну головоломку створив відомий карикатурист Гергей Дудаш, більш відомий як Dudolf.

Бачите кролика?

Ось підказка, якщо вона вам знадобиться. Зосередьтеся на лівій частині ілюзії, і ви побачите там білого кролика.

Правильна відповідь

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