Оптична головоломка: знайти серед котів кролика здатні лише 1% гравців

Бачите кролика? Малюнок: Bright Side

На малюнку досить складно не помітити котів. Але ще складніше знайти серед них кролика за 8 секунд.

Завдання запропонував The Sun.

Оптична ілюзія "Кролик"

У вас високий IQ та ідеальний зір, якщо ви зможете знайти захованого кролика в цій оптичній головоломці.

Лише один відсоток людей може розгадати цю хитру задачу за вісім секунд.

У завданні, яким поділився Jagran Josh, зображено купу котів у шапках та шарфах, які позують для колективної фотографії. А десь серед них підступно заховався кролик.

Задача проста й складна одночасно, адже вам потрібно знайти прихованого кролика на малюнку. Маючи лише вісім секунд, щоб знайти тваринку, вам доведеться докласти чимало зусиль.

Чітко налаштуйте свій фокус, аби впоратися з цим завданням.

Ви вже знайшли кролика? Якщо ні, то тримайте підказку: пошукайте тваринку з правого боку.

Правильна відповідь

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