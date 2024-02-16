Оптична головоломка: знайти серед котів кролика здатні лише 1% гравців

Усі люблять котиків, але знайти серед них кролика здатні лише 1%
На малюнку досить складно не помітити котів. Але ще складніше знайти серед них кролика за 8 секунд.
Завдання запропонував The Sun.
Оптична ілюзія "Кролик"
У вас високий IQ та ідеальний зір, якщо ви зможете знайти захованого кролика в цій оптичній головоломці.
Лише один відсоток людей може розгадати цю хитру задачу за вісім секунд.
У завданні, яким поділився Jagran Josh, зображено купу котів у шапках та шарфах, які позують для колективної фотографії. А десь серед них підступно заховався кролик.
Задача проста й складна одночасно, адже вам потрібно знайти прихованого кролика на малюнку. Маючи лише вісім секунд, щоб знайти тваринку, вам доведеться докласти чимало зусиль.
Чітко налаштуйте свій фокус, аби впоратися з цим завданням.
Ви вже знайшли кролика? Якщо ні, то тримайте підказку: пошукайте тваринку з правого боку.
Правильна відповідь
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