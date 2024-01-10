Оптична головоломка: знайдіть три банани серед Посіпак

Чергова складна оптична головоломка від Дудаса. Малюнок: dudolf

Оптична головоломка, створена за мотивами популярного мультфільму, швидко поширюється в соціальних мережах. Чи зможете ви знайти три банани серед Посіпак?

Головоломку запропонувала The Sun.

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Гергей Дудас, більш відомий як Dudolf, зібрав понад 168 тис. підписників на Facebook, де він ділиться своїми химерними головоломками.

Лише найкмітливіші люди змогли знайти всі три банани за 40 секунд.

Скільки бананів зможете знайти ви до того, як закінчиться час?

Мультиплікатор розповів, що на створення цієї головоломки його надихнув перегляд останнього фільму "Посіпаки".

"Це було, мабуть, найбільше часу, який я витратив на малювання однієї головоломки, це зайняло у мене три-чотири дні. Але я дуже задоволений тим, що вийшло, сподіваюся, вам теж сподобається!" — написав Dudolf у Facebook.

Понад 2 600 людей вподобали пост та залишили коментарі, в яких зізналися, що їм було важко розв'язати цю задачу.

"Це складне завдання. Знадобився деякий час, щоб знайти 1-й, але після цього, 2-й було швидко знайдено. А от останнє .... Ого, знадобився час, щоб знайти його. Круто", — написала одна людина.

"Це було так епічно і креативно! Вітаю!", — сказав інший.

Ви вже знайшли всі три банани? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Більше оптичних головоломок від Dudolf знайдете тут і тут.